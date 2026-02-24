Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1 stycznia 2026 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw 4 lutego 2026 r. pod poz. 133.

Nowe znaki D-23b i D-23c. Stacje ładowania, wodór H2 i paliwa alternatywne

Jedną z istotnych zmian jest rozszerzenie definicji znaków D-23b i D-23c. Znak D-23b od 19 lutego 2026 r. oznacza „stację paliwową z punktem ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”. W przepisach dopuszczono możliwość umieszczania w dolnej części tablicy dodatkowych oznaczeń rodzaju paliwa gazowego: „LPG”, „CNG”, „LNG” albo „wodór (H2)”.

Z kolei znak D-23c otrzymał nazwę „punkt ładowania pojazdów elektrycznych lub hybrydowych”. To odpowiedź na dynamiczny rozwój elektromobilności. Według danych Licznika Elektromobilności prowadzonego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, pod koniec 2025 r. w Polsce funkcjonowało ponad 6 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania. Ujednolicenie oznakowania ma ułatwić kierowcom identyfikację infrastruktury – zwłaszcza że rośnie także liczba pojazdów wodorowych i hybryd plug-in.

Znak F-23 i F-24 – pas wielofunkcyjny i „zły kierunek”

Nowelizacja wprowadza znak F-23 oznaczający środkowy pas wielofunkcyjny. Może być stosowany wyłącznie w terenie zabudowanym. Informuje o odcinku drogi z wyznaczonym pasem przeznaczonym dla pojazdów skręcających w lewo, wjeżdżających na drogę lub z niej zjeżdżających. Na takim fragmencie obowiązuje zakaz wyprzedzania. Rozwiązanie to funkcjonowało już wcześniej, ale brakowało formalnej definicji i wzoru znaku.

Oficjalnie uregulowano również znak F-24 „Zły kierunek”. Tablice z charakterystycznym symbolem dłoni stosowane są na drogach ekspresowych i autostradach w celu zapobiegania wjazdom pod prąd. Według danych Policji takie zdarzenia należą do najniebezpieczniejszych na drogach szybkiego ruchu – często kończą się czołowymi zderzeniami przy dużych prędkościach. Wprowadzenie jasnej podstawy prawnej dla F-24 ma uporządkować zasady jego lokalizacji i stosowania.

Oznakowanie węzłów – E-20, E-20a i numer węzła drogowego

Znacząco doprecyzowano oznakowanie węzłów drogowych. Znak E-20 otrzymał nazwę „tablica węzła drogowego”. Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z drogi. Liczba po prawej stronie wskazuje odległość do początku pasa wyłączania, natomiast na autostradzie i drodze ekspresowej liczba po lewej stronie oznacza numer węzła.

Kolorystyka została ściśle określona:

na autostradzie E-20 ma tło niebieskie,

na drodze ekspresowej – zielone,

na drogach innych niż autostrady i ekspresówki – zielone bez numeru węzła (dotychczas oznaczenie E-20a).

Jednocześnie zmieniono definicję znaku E-20a. Obecnie oznacza on „numer węzła drogowego na autostradzie lub na drodze ekspresowej” i stanowi uzupełnienie informacji o zjeździe. Numeracja węzłów ma kluczowe znaczenie dla służb ratunkowych i zarządców dróg – pozwala precyzyjnie wskazać lokalizację zdarzenia.

Nowe tablice przeddrogowskazowe – E-1c i zmiany w E-2d

Wprowadzono nowy znak E-1c – „tablica przeddrogowskazowa na drodze ekspresowej”. Jest odpowiednikiem znaku E-1a stosowanego na autostradach i uprzedza o zbliżającym się wyjeździe. Uporządkowano także podział tablic:

E-1 na drogach innych niż autostrady i ekspresowe,

E-1a na autostradach,

E-1c na drogach ekspresowych.

Zmieniono definicję E-2d. Dotąd był to drogowskaz nad jezdnią na autostradzie, teraz obejmuje również drogi ekspresowe. Skorygowano także wzór graficzny. W praktyce oznacza to większą spójność informacji przekazywanej kierowcom przy węzłach i rozjazdach.

Po zmianach drogowskaz E-3 na wyjeździe z autostrady lub drogi ekspresowej musi być umieszczany łącznie ze znakiem E-20a. Przewidziano dwa warianty: wyjazd z autostrady na drogę ekspresową oraz wyjazd z drogi ekspresowej na drogę wojewódzką.

Tablica E-14 i rozróżnienie kolorów

Zmodyfikowano również definicję znaku E-14 „tablica szlaku drogowego”. Wskazuje numer drogi oraz odległości do głównych miejscowości, a na autostradach i drogach ekspresowych dodatkowo odległość do najbliższego węzła o określonym numerze. Kolorystyka zależy od kategorii drogi docelowej. Na autostradzie tło jest niebieskie, ale fragmenty odnoszące się do dróg niższej kategorii są zielone. Analogicznie na drogach ekspresowych – dominujące tło zielone, a elementy dotyczące autostrady w kolorze niebieskim.

Zmiany na rondach – A-8 i C-12

Doprecyzowano stosowanie znaku A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Ma być używany przed skrzyżowaniami, na których ruch odbywa się wokół wyspy centralnej i które są jednocześnie oznakowane znakiem C-12 „ruch okrężny”. A-8 nie będzie stosowany, jeśli przed rondem znajduje się tablica E-1 albo gdy skrzyżowanie w terenie zabudowanym jest dostatecznie widoczne z odpowiedniej odległości. Z obowiązku jazdy po obwodzie wyłączone są tramwaje, które mogą przecinać rondo.

Przepisy przejściowe – 10 lat na wymianę znaków

Choć przepisy obowiązują od 19 lutego 2026 r., dotychczasowe oznakowanie zachowuje ważność do czasu jego wymiany, maksymalnie przez 10 lat. Oznacza to, że nowe wzory będą wprowadzane sukcesywnie – przy okazji remontów, przebudów lub wymiany zużytych tablic. Zarządcami dróg w Polsce są m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz samorządy, które będą odpowiedzialne za dostosowanie infrastruktury do nowych standardów.

Nowelizacja nie zmienia zasad pierwszeństwa czy limitów prędkości, ale precyzuje język przepisów i system informacji wizualnej. W efekcie kierowcy mają otrzymywać czytelniejsze komunikaty – szczególnie na drogach szybkiego ruchu, gdzie decyzje podejmowane są w ułamkach sekund.

Źródła: