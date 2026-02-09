- Nagła decyzja GIF: Popularny lek na biegunkę znika z aptek w całym kraju
Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) zdecydował o wycofaniu z obrotu popularnego produktu leczniczego Loperamid APTEO MED 2 mg. Jest to efekt stwierdzonej wady jakościowej, która mogła wpłynąć na skuteczność leku. Decyzja GIF ma charakter natychmiastowy i obowiązuje na terenie całego kraju.
Nazwa: Loperamid APTEO MED
Substancja czynna: loperamidi hydrochloridum
Moc: 2 mg
Postać: kapsułki twarde
Opakowanie: 20 kapsułek
GTIN: 05909991453596
Numer serii: IJW024001
Termin ważności: 31.12.2026
Podmiot odpowiedzialny: Synoptis Pharma Sp. z o.o. (Warszawa)
Numer pozwolenia: 26184
Wycofanie dotyczy wyłącznie wskazanej serii, a nie całego produktu we wszystkich partiach.
Dlaczego GIF wycofał Loperamid APTEO MED? Przyczyny decyzji
Powodem decyzji były wyniki badań stabilności, które wykazały, że w 18. miesiącu przechowywania lek nie spełniał norm jakościowych. Stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej w porównaniu do dolnego limitu określonego w specyfikacji. Jak informuje GIF, zaniżona zawartość substancji czynnej może prowadzić do obniżonej skuteczności terapeutycznej, co stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia pacjentów.
Rygor natychmiastowej wykonalności – co oznacza decyzja GIF w praktyce?
- Lek nie może być dalej sprzedawany ani wydawany pacjentom.
- Podmioty odpowiedzialne i apteki muszą niezwłocznie wycofać serię z obrotu.
- Nie ma możliwości dalszego wykorzystania ani redystrybucji tej partii produktu.
Co zrobić z wycofanym lekiem? Instrukcja GIF dla pacjentów
Jeśli posiadasz w domu lek Loperamid APTEO MED:
- Sprawdź numer serii na opakowaniu.
- Jeśli to IJW024001 – nie stosuj leku.
- Skontaktuj się z apteką, w której produkt został zakupiony, aby uzyskać informacje o dalszym postępowaniu.
Wycofanie leku nie oznacza automatycznie zagrożenia życia, jednak stosowanie produktu o obniżonej zawartości substancji czynnej może nie przynieść oczekiwanego efektu terapeutycznego.
