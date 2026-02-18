Paulina Hennig-Kloska poinformowała o decyzji o utworzeniu nowego klubu parlamentarnego podczas wystąpienia, w którym podkreśliła, że jej środowisko chce odzyskać możliwość realizacji własnego programu politycznego. Jak wyjaśniła, powstanie klubu Centrum ma umożliwić skuteczniejszą realizację postulatów prezentowanych w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku.

„Podjęliśmy decyzję, że chcemy utworzyć klub parlamentarny, w którym odzyskamy przestrzeń do pracy i realizacji naszych postulatów, które składaliśmy w trakcie kampanii w 2023 r. To jest niezwykle trudna decyzja” – powiedziała Hennig-Kloska.

Nowy klub parlamentarny Centrum będzie liczyć łącznie 18 parlamentarzystów – 15 posłów i trzech senatorów. Taka liczba członków zapewnia mu formalny status klubu parlamentarnego, co daje istotne uprawnienia, w tym większy wpływ na prace legislacyjne, dostęp do miejsc w komisjach oraz możliwość prowadzenia własnej polityki parlamentarnej.

Powstanie nowego klubu oznacza jednocześnie osłabienie Polski 2050 jako odrębnej formacji parlamentarnej. Ugrupowanie Szymona Hołowni od początku kadencji odgrywało istotną rolę w koalicji rządowej, współtworząc wraz z Koalicją Obywatelską, PSL i Lewicą większość parlamentarną po wyborach z 15 października 2023 roku.

Donald Tusk o stabilności koalicji rządowej i większości parlamentarnej

Do politycznych zmian odniósł się premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szef rządu określił wydarzenia jako znaczące, ale jednocześnie starał się uspokoić opinię publiczną i rynki polityczne.

— To jest sensacja dnia dziś. Chcę państwa uspokoić, jak chodzi o stabilność w parlamencie. Dziś doszło do podziału w partii Polska 2050. Ale w ostatnich dniach i godzinach zarówno pani minister Pełczyńska-Nałęcz, jak i minister Hennig-Kloska zapewniły mnie, że niezależenie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec koalicji i rządu — powiedział Donald Tusk.

Premier jednoznacznie zadeklarował, że rozłam nie wpłynie na zdolność rządu do sprawowania władzy. Koalicja, która przejęła rządy po wyborach parlamentarnych w 2023 roku, dysponuje większością mandatów w Sejmie, umożliwiającą przyjmowanie ustaw i prowadzenie polityki rządowej.

— Większość parlamentarna, czyli koalicja 15 października pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata. Na pewno do następnych wyborów, to pragnę państwa zapewnić — podkreślił Tusk.

Polska 2050, koalicja rządowa i polityczne konsekwencje powstania klubu Centrum

Polska 2050 powstała jako ruch polityczny Szymona Hołowni i weszła do parlamentu po wyborach w 2023 roku jako część koalicji Trzecia Droga, tworzonej wspólnie z PSL. Formacja była jednym z filarów nowej większości parlamentarnej, która odsunęła od władzy Prawo i Sprawiedliwość po ośmiu latach rządów.

Powstanie klubu Centrum wskazuje na narastające napięcia wewnątrz środowiska politycznego wywodzącego się z Polski 2050. Warto jednak przypomnieć, że w polskim systemie parlamentarnym rozłamy nie są zjawiskiem wyjątkowym, ale ich znaczenie zależy od liczby parlamentarzystów oraz ich wpływu na równowagę sił w Sejmie.

W ostatnich dekadach podobne podziały miały istotne konsekwencje polityczne. Przykładowo rozłamy w ugrupowaniach takich jak Platforma Obywatelska czy Kukiz’15 prowadziły do powstawania nowych formacji i przetasowań na scenie politycznej, choć najczęściej nie skutkowały zmianą układu rządowego.

Stabilność rządu Donalda Tuska i przyszłość większości parlamentarnej

Premier Donald Tusk odniósł się do szerszego kontekstu politycznego, podkreślając, że rząd przetrwał już wiele trudnych momentów zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

— Nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy. Nie takie wstrząsy na scenie politycznej światowej, europejskiej, polskiej przetrwaliśmy w bardzo dobrej kondycji. Chcę zagwarantować, że następne miesiące i lata to też będzie czas stabilnego, ambitnego rozwoju — zaznaczył szef rządu.

Deklaracja premiera ma istotne znaczenie w kontekście funkcjonowania rządu. W polskim systemie parlamentarnym stabilność większości jest kluczowa dla możliwości uchwalania ustaw, w tym budżetu państwa, oraz prowadzenia polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Według obowiązujących przepisów konstytucyjnych rząd może funkcjonować tak długo, jak długo dysponuje większością w Sejmie lub nie zostanie odwołany w drodze konstruktywnego wotum nieufności.

Powstanie klubu Centrum oznacza formalną reorganizację części zaplecza parlamentarnego koalicji rządowej, ale według deklaracji jego członków nie zmienia ich poparcia dla obecnego gabinetu. Zarówno Paulina Hennig-Kloska, jak i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniły o dalszej lojalności wobec rządu i wspólnej realizacji programów koalicyjnych.

W najbliższych miesiącach kluczowe będzie to, czy nowy klub parlamentarny Centrum stanie się trwałym elementem sceny politycznej, czy też będzie etapem przejściowym w procesie reorganizacji środowiska politycznego wywodzącego się z Polski 2050.