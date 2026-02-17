- Symbol „R” i znak towarowy Nowrocky. Możliwe wykroczenie i konsekwencje prawne
Zawiadomienie zostało przekazane po analizie publikacji prasowych, które wskazywały, że znak Nowrocky nie został jeszcze formalnie zarejestrowany, mimo że produkty są oznaczane symbolem charakterystycznym dla zarejestrowanych znaków towarowych. Zgodnie z przepisami może to stanowić wykroczenie.
Symbol „R” i znak towarowy Nowrocky. Możliwe wykroczenie i konsekwencje prawne
Kluczowym elementem sprawy jest używanie symbolu „R”, pochodzącego od angielskiego słowa „registered”, który informuje, że znak towarowy jest zarejestrowany i podlega pełnej ochronie prawnej. Właściciel takiego znaku ma wyłączne prawo do jego wykorzystywania i czerpania z niego korzyści.
Tymczasem – jak ustalono – proces rejestracji znaku Nowrocky wciąż trwa. W takiej sytuacji stosowanie symbolu „R” może wprowadzać konsumentów w błąd, sugerując, że ochrona już obowiązuje. Prokuratura wskazała na możliwość popełnienia wykroczenia określonego w art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis ten przewiduje karę grzywny dla podmiotów wprowadzających do obrotu towary oznaczone w sposób mogący wywołać mylne przekonanie o ochronie prawnej.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński przekazał, że celem pisma do policji jest „rozważenie przeprowadzenia postępowania o wykroczenie, tj. o czyn z art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej”.
Marka Nowrocky i Karol Nawrocki. Publiczne wystąpienia prezydenta
Kontrowersje wokół marki nasiliły się po wystąpieniach prezydenta Karola Nawrockiego w odzieży Nowrocky podczas wizyty wśród polskich sportowców uczestniczących w zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Uwagę opinii publicznej zwróciły czapka i koszulka z wyraźnym logotypem, które prezydent miał na sobie podczas spotkania z reprezentacją Polski.
Nie był to odosobniony przypadek. Produkty tej marki były widoczne również podczas innych wydarzeń publicznych oraz na fotografiach publikowanych w mediach społecznościowych. Firma oferowała w sprzedaży bluzy, koszulki, czapki, kubki i inne gadżety nawiązujące do nazwiska prezydenta oraz jego wizerunku.
Sama nazwa marki jest nawiązaniem zarówno do nazwiska Karola Nawrockiego, jak i do postaci Rocky’ego Balboa z popularnej serii filmów. Według doniesień medialnych znak towarowy został zgłoszony do rejestracji przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta.
Oświadczenia prezydenta Nawrockiego. „Pożyczyłem koszulkę i czapkę”
Prezydent odniósł się do sprawy w wywiadzie telewizyjnym, podkreślając, że nie jest powiązany finansowo z marką.
– Akurat włożyłem tę koszulkę. Pożyczyłem od fotografa t-shirt i czapeczkę, bo miałem przy sobie stroje oficjalne. Gdyby to była inna polska marka, włożyłbym inną – powiedział Karol Nawrocki.
Podkreślił również, że nie czerpie żadnych korzyści finansowych z używania odzieży tej marki, a prawa do znaku zostały zarejestrowane przez jego siostrę w celu ochrony wizerunku i zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystywaniu oznaczenia.
Stanowisko takie potwierdziła także Kancelaria Prezydenta. Jej rzecznik Rafał Leśkiewicz zapewnił, że głowa państwa nie pozostaje w żadnej relacji marketingowej ani finansowej z firmą Nowrocky, a publiczne pojawienie się w odzieży z logotypem nie było elementem żadnej kampanii promocyjnej.
Rejestracja znaku Nowrocky i okres przejściowy ochrony
Zgłoszenie znaku towarowego Nowrocky zostało złożone w listopadzie ubiegłego roku. Procedura rejestracyjna w Urzędzie Patentowym obejmuje etap publikacji i możliwość zgłaszania sprzeciwów przez inne podmioty, zanim zostanie wydana decyzja o przyznaniu ochrony.
Do momentu formalnego zakończenia procedury znak nie może być oznaczany symbolem „R”. Dopuszczalne jest natomiast używanie oznaczenia „TM”, które informuje o zgłoszeniu znaku, ale nie potwierdza jego rejestracji. Nieuprawnione stosowanie symbolu „R” może zostać uznane za działanie wprowadzające w błąd.
Eksperci prawa własności przemysłowej podkreślają, że przepisy w tym zakresie mają chronić zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
Strona sklepu Nowrocky przestała działać. Usunięto zdjęcia z wizerunkiem prezydenta
W ostatnich dniach dodatkowe wątpliwości wzbudziło zniknięcie strony internetowej marki oraz części materiałów promocyjnych. Firma informowała w mediach społecznościowych o problemach technicznych związanych z dostępnością witryny i wskazywała na zakłócenia jej funkcjonowania.
Równocześnie z oficjalnych kanałów marki usunięto fotografie przedstawiające prezydenta w odzieży Nowrocky. Zmiana ta nastąpiła po nagłośnieniu sprawy i rozpoczęciu zainteresowania ze strony prokuratury oraz mediów.
