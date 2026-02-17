Zawiadomienie zostało przekazane po analizie publikacji prasowych, które wskazywały, że znak Nowrocky nie został jeszcze formalnie zarejestrowany, mimo że produkty są oznaczane symbolem charakterystycznym dla zarejestrowanych znaków towarowych. Zgodnie z przepisami może to stanowić wykroczenie.

Symbol „R” i znak towarowy Nowrocky. Możliwe wykroczenie i konsekwencje prawne

Kluczowym elementem sprawy jest używanie symbolu „R”, pochodzącego od angielskiego słowa „registered”, który informuje, że znak towarowy jest zarejestrowany i podlega pełnej ochronie prawnej. Właściciel takiego znaku ma wyłączne prawo do jego wykorzystywania i czerpania z niego korzyści.

Tymczasem – jak ustalono – proces rejestracji znaku Nowrocky wciąż trwa. W takiej sytuacji stosowanie symbolu „R” może wprowadzać konsumentów w błąd, sugerując, że ochrona już obowiązuje. Prokuratura wskazała na możliwość popełnienia wykroczenia określonego w art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis ten przewiduje karę grzywny dla podmiotów wprowadzających do obrotu towary oznaczone w sposób mogący wywołać mylne przekonanie o ochronie prawnej.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński przekazał, że celem pisma do policji jest „rozważenie przeprowadzenia postępowania o wykroczenie, tj. o czyn z art. 308 ustawy Prawo własności przemysłowej”.

Marka Nowrocky i Karol Nawrocki. Publiczne wystąpienia prezydenta

Kontrowersje wokół marki nasiliły się po wystąpieniach prezydenta Karola Nawrockiego w odzieży Nowrocky podczas wizyty wśród polskich sportowców uczestniczących w zimowych igrzyskach olimpijskich we Włoszech. Uwagę opinii publicznej zwróciły czapka i koszulka z wyraźnym logotypem, które prezydent miał na sobie podczas spotkania z reprezentacją Polski.

Nie był to odosobniony przypadek. Produkty tej marki były widoczne również podczas innych wydarzeń publicznych oraz na fotografiach publikowanych w mediach społecznościowych. Firma oferowała w sprzedaży bluzy, koszulki, czapki, kubki i inne gadżety nawiązujące do nazwiska prezydenta oraz jego wizerunku.

Sama nazwa marki jest nawiązaniem zarówno do nazwiska Karola Nawrockiego, jak i do postaci Rocky’ego Balboa z popularnej serii filmów. Według doniesień medialnych znak towarowy został zgłoszony do rejestracji przez Ninę Nawrocką, siostrę prezydenta.

Oświadczenia prezydenta Nawrockiego. „Pożyczyłem koszulkę i czapkę”

Prezydent odniósł się do sprawy w wywiadzie telewizyjnym, podkreślając, że nie jest powiązany finansowo z marką.

– Akurat włożyłem tę koszulkę. Pożyczyłem od fotografa t-shirt i czapeczkę, bo miałem przy sobie stroje oficjalne. Gdyby to była inna polska marka, włożyłbym inną – powiedział Karol Nawrocki.

Podkreślił również, że nie czerpie żadnych korzyści finansowych z używania odzieży tej marki, a prawa do znaku zostały zarejestrowane przez jego siostrę w celu ochrony wizerunku i zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystywaniu oznaczenia.

Stanowisko takie potwierdziła także Kancelaria Prezydenta. Jej rzecznik Rafał Leśkiewicz zapewnił, że głowa państwa nie pozostaje w żadnej relacji marketingowej ani finansowej z firmą Nowrocky, a publiczne pojawienie się w odzieży z logotypem nie było elementem żadnej kampanii promocyjnej.

Rejestracja znaku Nowrocky i okres przejściowy ochrony

Zgłoszenie znaku towarowego Nowrocky zostało złożone w listopadzie ubiegłego roku. Procedura rejestracyjna w Urzędzie Patentowym obejmuje etap publikacji i możliwość zgłaszania sprzeciwów przez inne podmioty, zanim zostanie wydana decyzja o przyznaniu ochrony.

Do momentu formalnego zakończenia procedury znak nie może być oznaczany symbolem „R”. Dopuszczalne jest natomiast używanie oznaczenia „TM”, które informuje o zgłoszeniu znaku, ale nie potwierdza jego rejestracji. Nieuprawnione stosowanie symbolu „R” może zostać uznane za działanie wprowadzające w błąd.

Eksperci prawa własności przemysłowej podkreślają, że przepisy w tym zakresie mają chronić zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.

Strona sklepu Nowrocky przestała działać. Usunięto zdjęcia z wizerunkiem prezydenta

W ostatnich dniach dodatkowe wątpliwości wzbudziło zniknięcie strony internetowej marki oraz części materiałów promocyjnych. Firma informowała w mediach społecznościowych o problemach technicznych związanych z dostępnością witryny i wskazywała na zakłócenia jej funkcjonowania.

Równocześnie z oficjalnych kanałów marki usunięto fotografie przedstawiające prezydenta w odzieży Nowrocky. Zmiana ta nastąpiła po nagłośnieniu sprawy i rozpoczęciu zainteresowania ze strony prokuratury oraz mediów.

