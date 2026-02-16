W tym roku młodzi naukowcy mogą liczyć na szczególne, odrębne wyróżnienie. Po raz pierwszy Kapituła Konkursu przyzna bowiem Nagrodę Specjalną „Nowe Pokolenie Innowatorów”.

Tegoroczna, XIII edycja konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki” potrwa od lutego do czerwca 2026 r. Zgłoszenia do konkursu redakcja DGP przyjmuje do 9.03 2026 pod adresem: eureka@dziennik.gazetaprawna.pl

Do udziału mogą się zgłaszać: polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, sieci badawcze działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, które opracowały wynalazki zgłoszone do Urzędu Patentowego RP w latach 2023–2024.

Chodzi o to, żeby oryginalność pomysłu została zweryfikowana przez podmiot zewnętrzny posiadający właściwe ku temu kompetencje.

Do konkursu zostaną zakwalifikowane wynalazki, które zostały stworzone na uczelni lub w instytucie, mają zastosowanie w praktyce w gospodarce lub produkcji oraz dotyczą szerokiego wachlarza dziedzin od informatyki, przez gaming, inżynierię materiałową, biologię i biotechnologię, po nauki medyczne i weterynaryjne.

Pomiędzy 16 a 19 marca 2026 r. zbierze się komisja, która spośród zgłoszonych wynalazków wybierze maksymalnie 20 rozwiązań. Zostaną one szczegółowo opisane na stronach internetowych Dziennika Gazety Prawnej, w mediach społecznościowych i papierowych wydaniach DGP oraz omówione w podkaście „Eureka – odkrycie tygodnia” prowadzonym przez Annę Piotrowską.

Po 12 czerwca, zbierze się kapituła, a jej zadaniem będzie wyłonienie czterech wyróżnień oraz jednego zwycięskiego wynalazku. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda specjalna „Nowe Pokolenie Innowatorów”. Jest ona przeznaczona dla lidera zespołu zgłoszonego wynalazku, pod warunkiem, że w dniu zgłoszenia nie skończył 35 lat.

Kapituła konkursu będzie się składać z przedstawicieli partnerów merytorycznych i medialnych, sponsorów oraz redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej”.

Zwieńczeniem cyklu ocen i publikacji będzie uroczysta, która odbędzie się gala w czerwcu 2026 r., podczas której poznamy laureatów Konkursu.

Ideą cyklu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki” jest prezentacją rozwiązań, które mają realne zastosowanie w praktyce i mogą zostać wykorzystane w gospodarce oraz produkcji. XIII edycja łączy jednak sprawdzone standardy merytoryczne z nowoczesną formą komunikacji oraz silniejszym otwarciem na młode pokolenie twórców. Zapraszamy do zgłaszania się i trzymamy kciuki, bo konkurencja z roku na rok rośnie!

