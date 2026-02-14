Największym problemem wskazywanym przez podatników pozostaje ryzyko popełnienia błędu. Według badania aż 56 proc. respondentów przyznaje, że odczuwa obawy związane z poprawnością wypełnienia zeznania podatkowego. To pokazuje, że mimo uproszczeń wprowadzanych w ostatnich latach, proces rozliczeń wciąż jest postrzegany jako skomplikowany i wymagający dużej uwagi.

Niepewność wynika w dużej mierze z trudności w interpretacji przepisów oraz obaw przed pominięciem ważnych elementów deklaracji. Podatnicy obawiają się zarówno błędów formalnych, jak i niewłaściwego zastosowania ulg, co może prowadzić do konieczności składania korekt lub kontaktu z urzędem skarbowym.

Zmiany w przepisach podatkowych i dezorientacja podatników PIT

Istotnym źródłem niepewności pozostaje brak jasności co do aktualnych regulacji. Badanie wykazało, że 38 proc. respondentów nie ma pewności, czy zasady rozliczeń podatkowych uległy zmianie. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost o 6 punktów procentowych, co wskazuje na pogłębiającą się dezorientację.

Problem ten jest szczególnie widoczny w kontekście licznych zmian podatkowych wprowadzanych w ostatnich latach. Częste modyfikacje przepisów sprawiają, że podatnicy mają trudności z ustaleniem, które zasady obowiązują w danym roku rozliczeniowym. Brak jednoznacznej wiedzy zwiększa ryzyko błędów i powoduje większą ostrożność przy wypełnianiu deklaracji.

Dodatkowo 20 proc. ankietowanych wskazuje, że przepisy podatkowe są trudne do zrozumienia, a 24 proc. ma problemy ze zrozumieniem zasad korzystania z ulg podatkowych. To pokazuje, że jednym z głównych wyzwań pozostaje nie tylko znajomość przepisów, ale także ich praktyczne zastosowanie.

Ulgi podatkowe PIT i brak wiedzy o możliwościach obniżenia podatku

Jednym z najważniejszych wniosków z badania jest ograniczona znajomość ulg podatkowych. Aż 33 proc. respondentów przyznało, że nie ma wiedzy na temat dostępnych odliczeń, które mogłyby zmniejszyć wysokość podatku. Jednocześnie aż 88 proc. ankietowanych deklaruje chęć zdobycia większej wiedzy w tym zakresie. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost zainteresowania o 5 punktów procentowych.

Oznacza to, że podatnicy są świadomi potencjalnych korzyści wynikających z ulg podatkowych, ale brakuje im informacji, które pozwoliłyby z nich skutecznie skorzystać. W efekcie część osób może płacić wyższy podatek niż wynikałoby to z ich faktycznych uprawnień.

System rozliczeń PIT a zaufanie podatników do automatycznych rozwiązań

Badanie pokazuje również, że wielu podatników nie polega wyłącznie na oficjalnych narzędziach do rozliczeń. Aż 51 proc. respondentów deklaruje, że woli samodzielnie sprawdzić przysługujące im ulgi, zamiast w pełni polegać na systemie automatycznych rozliczeń.

Z kolei 41 proc. badanych korzysta z pomocy zewnętrznej, w tym doradców podatkowych lub specjalnych programów do rozliczeń PIT. Takie rozwiązania są postrzegane jako bardziej przejrzyste lub umożliwiające dokładniejszą kontrolę nad procesem rozliczenia.

Wyniki te pokazują, że mimo cyfryzacji usług publicznych wielu podatników nadal preferuje aktywne uczestnictwo w procesie rozliczenia, aby mieć pewność, że wszystkie dane są poprawne i kompletne.

Składanie zeznań podatkowych PIT 2025 – wielu podatników rozliczy się już w lutym

Pomimo obaw związanych z błędami i skomplikowanymi przepisami, duża część podatników nie zwleka z rozliczeniem. Badanie wskazuje, że blisko połowa respondentów planuje złożyć swoje zeznanie podatkowe jeszcze w lutym.

Może to wynikać z chęci szybkiego zamknięcia formalności lub uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku. Wczesne rozliczenie pozwala także uniknąć spiętrzenia obowiązków w późniejszych miesiącach, gdy zbliża się ustawowy termin składania deklaracji.

Badanie przeprowadzono metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków, korzystających z internetowego panelu SW Panel. Wyniki wskazują wyraźnie, że mimo dostępności narzędzi elektronicznych i rosnącej cyfryzacji administracji podatkowej, wielu podatników nadal potrzebuje większej przejrzystości przepisów oraz lepszej informacji o przysługujących im prawach i możliwościach.