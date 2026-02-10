Nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano, że resort rozwoju pracuje nad projektem nowelizacji ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw.

Celem jest dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia, które wprowadziło jednolity system ochrony oznaczeń geograficznych dla produktów rzemieślniczych i przemysłowych. W tym celu planuje się powierzenie nowych zadań Urzędowi Patentowemu RP oraz Inspekcji Handlowej.

„Urząd Patentowy RP będzie organem odpowiedzialnym za przyjmowanie i ocenę wniosków o rejestrację oznaczenia geograficznego oraz wniosków o zmianę specyfikacji produktu oraz unieważnienie rejestracji oznaczenia geograficznego, a także rozpatrywanie sprzeciwów wobec wniosku o rejestrację oznaczenia geograficznego” - poinformowano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wsparcie o charakterze opiniodawczo-doradczym ma zapewnić natomiast Rada do Spraw Rejestracji Oznaczeń Geograficznych na Produkty Rzemieślnicze i Przemysłowe.

Z kolei zadania związane z weryfikacją zgodności produktów ze specyfikacją oraz monitorowaniem stosowania oznaczeń geograficznych na rynku zostaną powierzone Inspekcji Handlowej i będą wykonywane pod nadzorem Prezesa UOKiK.

Planuje się, by rząd przyjął ten projekt ustawy w I kwartale tego roku.

Unijne oznaczenie geograficzne – ochrona produktów

Unijne oznaczenie geograficzne jest prawem własności intelektualnej, mającym na celu ochronę nazwy produktu, który ma określone pochodzenie geograficzne i zawdzięcza swoje właściwości i/lub reputację swojemu szczególnemu pochodzeniu. (PAP)