Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany przez firmę Nutricia Polska Sp. z o.o. o potrzebie prewencyjnego wycofania partii produktów do żywienia niemowląt z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus.

„Firma motywuje swoją decyzję o rozszerzeniu wycofania z dnia 29.01.2026 o wskazane poniżej partie produktów troską o najmłodszych konsumentów oraz dążeniem do jak najszybszego dostosowania się do nowych wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)” - podał GIS.

Lista wycofanych produktów Nutricia – gdzie ją sprawdzić?

Lista wycofywanych produktów, których dystrybutorem jest Nutricia Polska Sp. z o.o., dostępna jest na stronie internetowej GIS, w zakładce „Aktualności/Ostrzeżenia”.

GIS przekazał, że firma podjęła natychmiastowe działania w celu wycofania poszczególnych partii produktów ze sprzedaży, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktów.

„Żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę Nutricia Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem” - poinformował GIS.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu, czy wycofania ich z asortymentu.(PAP)

