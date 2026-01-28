Wyobraź sobie spokojny wieczór na kanapie, gdy nagle Twój telefon wibruje, informując o otrzymaniu przelewu na telefon BLIK. To kwota, której się nie spodziewałeś i na którą nie czekałeś. Zanim zdążysz się zastanowić, skąd te pieniądze, dzwoni nieznany numer. Rozmówca, brzmiący na zdenerwowanego, twierdzi, że pomylił cyfry w numerze telefonu i błaga o zwrot środków, wywierając na Tobie ogromną presję czasu, informuje JSON, znany youtuber nagrywający wiele satyrycznych, ale też edukacyjnych filmików.

Oszustwo z wykorzystaniem przelewu BLIK, nieświadomie weźmiemy udział w przestępstwie

Oszust często ucieka się do manipulacji emocjonalnej, twierdząc, że to jego ostatnie pieniądze na czynsz, ratę kredytu czy jedzenie. Prosi Cię jednak o coś nietypowego: abyś nie zwracał pieniędzy na numer, z którego przyszły, lecz przelał je na zupełnie inny numer lub konto. Twoja naturalna uczciwość i chęć pomocy zostają wykorzystane jako broń – jeśli ulegniesz tej prośbie, właśnie wdeptujesz w środek poważnego przestępstwa.

Mechanizm tego przekrętu jest wyjątkowo przebiegły. Oszust wystawia w Internecie fikcyjny przedmiot na sprzedaż, a nieświadomemu kupującemu podaje Twój numer telefonu do zapłaty BLIK-iem. Pieniądze, które widzisz na koncie, pochodzą od okradzionej osoby, a Ty – przesyłając je dalej na wskazany przez oszusta numer – stajesz się tzw. "słupem". W ten sposób nieświadomie pomagasz przestępcy wyprać pieniądze i zatrzeć za sobą ślady.

Jakie grożą nam konsekwencje?

Konsekwencje takiego działania mogą być opłakane. Gdy oszukany nabywca zorientuje się, że towar do niego nie dotarł, zgłosi sprawę na policję. Funkcjonariusze bez trudu trafią do Ciebie, ponieważ to Twoje dane i Twój rachunek widnieją w historii transakcji jako miejsce, gdzie pierwotnie trafiły skradzione środki. Zamiast być dobrym samarytaninem, możesz zostać oskarżony o współudział w oszustwie.

Co zrobić, gdy dostaniemy przelew BLIK od nieznajomego?

Jak zatem zachować się w takiej sytuacji, by nie dać się wplątać w kłopoty? Najważniejsze to nie ulegać emocjom i kategorycznie odmówić wykonania przelewu na inny numer. Poinformuj dzwoniącą osobę, że oddasz pieniądze oryginalnemu nadawcy, ale zrobisz to wyłącznie zgodnie z procedurą bankową. To jedyny sposób, aby zachować bezpieczeństwo i mieć dowód na swoją uczciwość.

Procedura jest prosta: skontaktuj się ze swoim bankiem, zgłoś otrzymanie nienależnych środków i poproś o ich zwrot do nadawcy. Bank posiada odpowiednie mechanizmy, by bezpiecznie cofnąć taką transakcję.