Ruszyła wielka akcja armii. Kto musi stawić się przed komisją w 2026 roku?

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest w Polsce co roku i obejmuje głównie mężczyzn kończących 19 lat w danym roku kalendarzowym. W 2026 roku obowiązek ten dotyczy jednak znacznie szerszej grupy. Jak donoszą media, w tym roku kwalifikacja wojskowa obejmie około 235 tys. Polaków.

Do stawienia się przed komisją zobowiązani są m.in.:

mężczyźni urodzeni w 2007 roku,

mężczyźni z roczników 2002–2006, którzy nie mają jeszcze ustalonej kategorii zdolności do służby,

osoby uznane w latach 2024–2025 za czasowo niezdolne do służby,

kobiety urodzone w latach 1999–2007, posiadające kwalifikacje przydatne wojsku i kształcące się w tym kierunku,

osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do kwalifikacji dobrowolnie,

osoby do 60. roku życia, które nie uregulowały swojego stosunku do służby wojskowej i nie mają przyznanej kategorii.

Ważne daty: od kiedy listy i kiedy rusza kwalifikacja?

Procedura ruszy 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2026 roku. Pierwsze wezwania już dotarły do adresatów.

Ważne Nieodebranie awizo lub zgubienie listu nie jest wymówką. Brak fizycznego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się w wyznaczonym miejscu, jeśli podlegasz pod dany rocznik lub grupę.

Ignorowanie wojska słono kosztuje. 5000 zł grzywny to nie wszystko

Przepisy w 2026 roku są bezlitosne dla osób, które zlekceważą wezwanie. Za niestawienie się przed komisją lekarską grożą:

Grzywna w wysokości 5000 zł (może być ściągnięta z Twoich dochodów), Kara ograniczenia wolności, Przymusowe doprowadzenie przez policję prosto przed oblicze komisji.

Czy to jest pobór do wojska? Spokojnie, to tylko procedura

Warto pamiętać, że kwalifikacja to nie wcielenie do armii i walka na froncie. Jej celem jest tylko badanie lekarskie, psychologiczne i nadanie kategorii zdolności do służby (A, B, D lub E). Dopiero z określoną kategorią stajesz się częścią zasobów obronnych kraju, ale samo badanie nie oznacza natychmiastowego wyjazdu na poligon.