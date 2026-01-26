- Ruszyła wielka akcja armii. Kto musi stawić się przed komisją w 2026 roku?
- Do stawienia się przed komisją zobowiązani są m.in.:
- Ważne daty: od kiedy listy i kiedy rusza kwalifikacja?
- Ignorowanie wojska słono kosztuje. 5000 zł grzywny to nie wszystko
- Czy to jest pobór do wojska? Spokojnie, to tylko procedura
Ruszyła wielka akcja armii. Kto musi stawić się przed komisją w 2026 roku?
Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest w Polsce co roku i obejmuje głównie mężczyzn kończących 19 lat w danym roku kalendarzowym. W 2026 roku obowiązek ten dotyczy jednak znacznie szerszej grupy. Jak donoszą media, w tym roku kwalifikacja wojskowa obejmie około 235 tys. Polaków.
Do stawienia się przed komisją zobowiązani są m.in.:
- mężczyźni urodzeni w 2007 roku,
- mężczyźni z roczników 2002–2006, którzy nie mają jeszcze ustalonej kategorii zdolności do służby,
- osoby uznane w latach 2024–2025 za czasowo niezdolne do służby,
- kobiety urodzone w latach 1999–2007, posiadające kwalifikacje przydatne wojsku i kształcące się w tym kierunku,
- osoby pełnoletnie, które zgłosiły się do kwalifikacji dobrowolnie,
- osoby do 60. roku życia, które nie uregulowały swojego stosunku do służby wojskowej i nie mają przyznanej kategorii.
Ważne daty: od kiedy listy i kiedy rusza kwalifikacja?
Procedura ruszy 2 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2026 roku. Pierwsze wezwania już dotarły do adresatów.
Ważne
Nieodebranie awizo lub zgubienie listu nie jest wymówką. Brak fizycznego wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się w wyznaczonym miejscu, jeśli podlegasz pod dany rocznik lub grupę.
Ignorowanie wojska słono kosztuje. 5000 zł grzywny to nie wszystko
Przepisy w 2026 roku są bezlitosne dla osób, które zlekceważą wezwanie. Za niestawienie się przed komisją lekarską grożą:
- Grzywna w wysokości 5000 zł (może być ściągnięta z Twoich dochodów),
- Kara ograniczenia wolności,
- Przymusowe doprowadzenie przez policję prosto przed oblicze komisji.
Czy to jest pobór do wojska? Spokojnie, to tylko procedura
Warto pamiętać, że kwalifikacja to nie wcielenie do armii i walka na froncie. Jej celem jest tylko badanie lekarskie, psychologiczne i nadanie kategorii zdolności do służby (A, B, D lub E). Dopiero z określoną kategorią stajesz się częścią zasobów obronnych kraju, ale samo badanie nie oznacza natychmiastowego wyjazdu na poligon.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję