Kiedy do wojska? Znamy 9 terminów szkoleń podstawowych w 2026 roku

Ruszył nabór na szkolenia do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej (DZSW). Szkolenie podstawowe trwa 27 dni. Z kolei specjalistyczne połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej trwa do 11 miesięcy. Szkolenie podstawowe - jak donoszą media - odbędzie się w dziewięciu terminach:

12.01.-7.02.2026 r.,

9.02.-7.03.2026 r.

9.03.-4.04.2026 r.

4.05.-30.05.2026 r.

8.06.-4.07.2026 r.

13.07.-8.08.2026 r.

17.08.-12.09.2026 r.

28.09.-24.10.2026 r.

16.11.-12.12.2026.

Kto może zostać żołnierzem ochotnikiem? Wymagania formalne DZSW

Kandydaci zainteresowani udziałem w szkoleniu muszą spełnić określone kryteria formalne. Wymagane jest posiadanie polskiego obywatelstwa, niekaralność za czyny popełnione umyślnie oraz co najmniej podstawowe wykształcenie. Niezbędna jest również pełna zdolność psychofizyczna do odbywania służby oraz ukończone 18 lat i dobra opinia.

6300 zł na rękę dla młodych i darmowe utrzymanie podczas szkolenia. Sprawdź finansowe bonusy w DZSW

Uczestnicy szkolenia podstawowego otrzymują uposażenie w wysokości 6300 zł brutto. W przypadku osób, które nie ukończyły 26. roku życia, wypłata nie jest pomniejszana o podatek dochodowy. Poza wynagrodzeniem wojsko gwarantuje uczestnikom szkolenia pakiet dodatkowych świadczeń, obejmujący m.in. bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, zniżki na przejazdy kolejowe, ubezpieczenie oraz dostęp do nieodpłatnej opieki medycznej. Pracującym uczestnikom przysługuje ochrona stosunku pracy, a po zakończeniu szkolenia – jeśli nie podejmą zawodowej służby wojskowej – pierwszeństwo w ubieganiu się o zatrudnienie w administracji publicznej.

Rekrutacja w dwa dni. Tak wygląda nabór na szkolenie krok po kroku

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu muszą założyć konto na portalu www.zostanzolnierzem.pl. Następnie powinni czekać na kontakt od wojskowych rekruterów. Podczas rozmowy zostaną poinformowani o terminie i miejscu stawienia się w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Tam, w ciągu maksymalnie dwóch dni, przejdą niezbędne procedury naboru, w tym rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz badanie lekarskie. Jeśli pomyślnie przejdą ten etap, otrzymają decyzję o powołaniu na szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.