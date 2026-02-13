Ustawa o działalności kosmicznej ma na celu zwiększenie udziału Polski w europejskich przedsięwzięciach orbitalnych i wykorzystanie technologii kosmicznej w obronności. W ocenie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które przygotowało zmiany, nowe przepisy stworzą stabilne warunki prawne dla dalszego rozwoju sektora kosmicznego, który „wzmacnia współpracę nauki i biznesu oraz wspiera tworzenie innowacyjnych technologii”. Regulacje zapewnią realizację Polskiej Strategii Kosmicznej, której celem jest: zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego i jego udziału w obrotach całej europejskiej branży; rozwój aplikacji satelitarnych; rozbudowa zdolności w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa z wykorzystaniem technologii kosmicznych i technik satelitarnych, a także budowa kadr dla potrzeb polskiego sektora kosmicznego.

Ustawa reguluje wydawanie pozwoleń na działalność kosmiczną

Ustawa określa zasady wykonywania działalności kosmicznej, w tym procedurę uzyskiwania zezwolenia, odmowy jego udzielenia, zmiany, zawieszenia oraz cofnięcia, a także zasady przeniesienia zezwolenia na wykonywanie działalności kosmicznej na inny podmiot. Przepisy wprowadzają odpowiedzialność operatora obiektu kosmicznego za szkodę wyrządzoną przez taki obiekt oraz stanowią podstawę do utworzenia Krajowego Rejestru Obiektów Kosmicznych (KROK). W rejestrze mają być ewidencjonowane informacje o obiektach kosmicznych wypuszczonych na orbitę okołoziemską lub poza nią.

Sejm przyjął ustawę wraz z poprawkami. Jedna z nich skróciła z sześciu do dwóch miesięcy termin rozpatrywania wniosków o zgodę na wystrzelenie w przestrzeń obiektu o masie poniżej 1 tony, który ulegnie całkowitemu spaleniu w atmosferze podczas deorbitacji, czyli kontrolowanego usuwania obiektu z orbity Ziemi. Inne poprawki wydłużają z kolei niektóre terminy proceduralne na korzyść podmiotów zajmujących się działalnością kosmiczną.

Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny, uściślający i ujednolicający. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.