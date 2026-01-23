ZUS wypłaci pracownikowi nawet 30 tys. odszkodowania za choroby zawodowe [LISTA]

Choroby zawodowe najczęściej rozwijają się latami – jako efekt pracy w szkodliwych warunkach albo powtarzalnych czynności wykonywanych w nieprawidłowy sposób. Kluczowe znaczenie mają m.in. kontakt z substancjami chemicznymi, pyłami czy promieniowaniem, nadmierne obciążenie organizmu oraz działanie czynników biologicznych.

Czym jest choroba zawodowa?

Nie każda choroba zostanie potraktowana jako zawodowa. Aby schorzenie zostało oficjalnie uznane i dawało prawo do świadczeń pieniężnych z ZUS, konieczne jest przejście przewidzianej prawem procedury.

Podstawa prawna Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w oficjalnym wykazie, jeżeli można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy (tzw. narażenie zawodowe).

Ważne: Choroba zawodowa może zostać rozpoznana nie tylko w czasie trwania zatrudnienia, ale również po zakończeniu stosunku pracy, o ile objawy ujawnią się w terminie określonym w przepisach.

Oficjalna lista chorób zawodowych w 2026 roku

W 2026 roku obowiązujący katalog obejmuje schorzenia wynikające z długotrwałego kontaktu z czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi. Oto najczęściej diagnozowane grupy chorób:

Choroby zakaźne i pasożytnicze:

borelioza,

gruźlica,

toksoplazmoza,

wirusowe zapalenie wątroby typu B i C,

zakażenie wirusem HIV (AIDS).

Choroby układu ruchu i neurologiczne:

zespół cieśni nadgarstka,

przewlekłe zapalenia ścięgien spowodowane powtarzalnymi ruchami,

zwyrodnienia kręgosłupa wynikające z przeciążeń,

choroba wibracyjna,

neuropatie zawodowe (ekspozycja na metale ciężkie lub pestycydy).

Choroby układu oddechowego i pylice:

astma zawodowa,

przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli,

pylica krzemowa i węglowa,

schorzenia wywołane wdychaniem pyłów bawełnianych.

Choroby skóry:

alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,

egzema zawodowa,

pokrzywka zawodowa.

Nowotwory zawodowe:

białaczki (narażenie na benzen i toksyny),

nowotwory skóry,

rak płuca, jajnika oraz nowotwory przewodu żołądkowo-jelitowego.

Działanie substancji chemicznych i promieniowania:

zatrucia ołowiem, rtęcią, arsenem czy cyjankami,

choroby wynikające z kontaktu z chlorkiem winylu lub formaldehydem,

zaćma popromienna oraz przewlekłe zmiany skórne.

Wysokość odszkodowania zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu. W 2026 roku kwoty te mogą sięgać nawet 30 tys. zł i więcej w zależności od stopnia zaawansowania choroby.