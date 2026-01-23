ZUS wypłaci pracownikowi nawet 30 tys. odszkodowania za choroby zawodowe [LISTA]
Choroby zawodowe najczęściej rozwijają się latami – jako efekt pracy w szkodliwych warunkach albo powtarzalnych czynności wykonywanych w nieprawidłowy sposób. Kluczowe znaczenie mają m.in. kontakt z substancjami chemicznymi, pyłami czy promieniowaniem, nadmierne obciążenie organizmu oraz działanie czynników biologicznych.
Czym jest choroba zawodowa?
Nie każda choroba zostanie potraktowana jako zawodowa. Aby schorzenie zostało oficjalnie uznane i dawało prawo do świadczeń pieniężnych z ZUS, konieczne jest przejście przewidzianej prawem procedury.
Podstawa prawna
Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w oficjalnym wykazie, jeżeli można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy (tzw. narażenie zawodowe).
Ważne: Choroba zawodowa może zostać rozpoznana nie tylko w czasie trwania zatrudnienia, ale również po zakończeniu stosunku pracy, o ile objawy ujawnią się w terminie określonym w przepisach.
Oficjalna lista chorób zawodowych w 2026 roku
W 2026 roku obowiązujący katalog obejmuje schorzenia wynikające z długotrwałego kontaktu z czynnikami chemicznymi, biologicznymi i fizycznymi. Oto najczęściej diagnozowane grupy chorób:
Choroby zakaźne i pasożytnicze:
- borelioza,
- gruźlica,
- toksoplazmoza,
- wirusowe zapalenie wątroby typu B i C,
- zakażenie wirusem HIV (AIDS).
Choroby układu ruchu i neurologiczne:
- zespół cieśni nadgarstka,
- przewlekłe zapalenia ścięgien spowodowane powtarzalnymi ruchami,
- zwyrodnienia kręgosłupa wynikające z przeciążeń,
- choroba wibracyjna,
- neuropatie zawodowe (ekspozycja na metale ciężkie lub pestycydy).
Choroby układu oddechowego i pylice:
- astma zawodowa,
- przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli,
- pylica krzemowa i węglowa,
- schorzenia wywołane wdychaniem pyłów bawełnianych.
Choroby skóry:
- alergiczne kontaktowe zapalenie skóry,
- egzema zawodowa,
- pokrzywka zawodowa.
Nowotwory zawodowe:
- białaczki (narażenie na benzen i toksyny),
- nowotwory skóry,
- rak płuca, jajnika oraz nowotwory przewodu żołądkowo-jelitowego.
Działanie substancji chemicznych i promieniowania:
- zatrucia ołowiem, rtęcią, arsenem czy cyjankami,
- choroby wynikające z kontaktu z chlorkiem winylu lub formaldehydem,
- zaćma popromienna oraz przewlekłe zmiany skórne.
Wysokość odszkodowania zależy od procentowego uszczerbku na zdrowiu. W 2026 roku kwoty te mogą sięgać nawet 30 tys. zł i więcej w zależności od stopnia zaawansowania choroby.
