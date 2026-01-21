Karta parkingowa 2026: Zobacz, jak ułatwia życie i kto może ją otrzymać

Osoby z niepełnosprawnościami (OzN) codziennie mierzą się z barierami architektonicznymi. Karta parkingowa to kluczowe narzędzie, które zwiększa ich niezależność i ułatwia poruszanie się w przestrzeni miejskiej.

Komu przysługuje karta parkingowa w 2026 r.?

Zgodnie z przepisami (art. 8 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym), dokument może otrzymać:

osoba z niepełnosprawnością (znaczny lub umiarkowany stopień) mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

dziecko do 16. roku życia ze znacznie ograniczoną możliwością poruszania się.

placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją OzN o ograniczonej mobilności.

Kluczowe warunki i symbole w orzeczeniu

Sama niepełnosprawność nie wystarczy. Wymagane jest konkretne wskazanie w orzeczeniu oraz jeden z poniższych symboli przyczyny niepełnosprawności:

04-O (choroby narządu wzroku),

05-R (upośledzenie narządu ruchu),

10-N (choroba neurologiczna).

Przykład Przykład w praktyce: Osoba z rakiem piersi i ograniczoną mobilnością otrzyma kartę, jeśli posiada odpowiedni kod w orzeczeniu. Jednak pacjent z rakiem jajnika bez zapisu o problemach z poruszaniem się – już nie.

Najważniejsze uprawnienia: więcej niż tylko „koperty”

Karta parkingowa to nie tylko prawo do parkowania na wyznaczonych miejscach postojowych blisko wejść do urzędów czy sklepów. To także realne ułatwienia w ruchu drogowym.

Z jakich zakazów zwalnia karta?

Kierowcy posiadający kartę mogą nie stosować się do niektórych znaków drogowych (w określonym przepisami zakresie), takich jak: