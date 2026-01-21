Karta parkingowa 2026: Zobacz, jak ułatwia życie i kto może ją otrzymać

Osoby z niepełnosprawnościami (OzN) codziennie mierzą się z barierami architektonicznymi. Karta parkingowa to kluczowe narzędzie, które zwiększa ich niezależność i ułatwia poruszanie się w przestrzeni miejskiej.

Komu przysługuje karta parkingowa w 2026 r.?

Zgodnie z przepisami (art. 8 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym), dokument może otrzymać:

  • osoba z niepełnosprawnością (znaczny lub umiarkowany stopień) mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
  • dziecko do 16. roku życia ze znacznie ograniczoną możliwością poruszania się.
  • placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją OzN o ograniczonej mobilności.

Kluczowe warunki i symbole w orzeczeniu

Sama niepełnosprawność nie wystarczy. Wymagane jest konkretne wskazanie w orzeczeniu oraz jeden z poniższych symboli przyczyny niepełnosprawności:

  • 04-O (choroby narządu wzroku),
  • 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
  • 10-N (choroba neurologiczna).

Przykład

Przykład w praktyce: Osoba z rakiem piersi i ograniczoną mobilnością otrzyma kartę, jeśli posiada odpowiedni kod w orzeczeniu. Jednak pacjent z rakiem jajnika bez zapisu o problemach z poruszaniem się – już nie.

Najważniejsze uprawnienia: więcej niż tylko „koperty”

Karta parkingowa to nie tylko prawo do parkowania na wyznaczonych miejscach postojowych blisko wejść do urzędów czy sklepów. To także realne ułatwienia w ruchu drogowym.

Z jakich zakazów zwalnia karta?

Kierowcy posiadający kartę mogą nie stosować się do niektórych znaków drogowych (w określonym przepisami zakresie), takich jak:

  • B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach),
  • B-35 (zakaz postoju),
  • B-39 (strefa ograniczonego postoju),
  • Zakazy wjazdu dla konkretnych pojazdów (np. B-3, B-3a, B-4).