Karta parkingowa 2026: Zobacz, jak ułatwia życie i kto może ją otrzymać
Osoby z niepełnosprawnościami (OzN) codziennie mierzą się z barierami architektonicznymi. Karta parkingowa to kluczowe narzędzie, które zwiększa ich niezależność i ułatwia poruszanie się w przestrzeni miejskiej.
Komu przysługuje karta parkingowa w 2026 r.?
Zgodnie z przepisami (art. 8 ust. 3a ustawy Prawo o ruchu drogowym), dokument może otrzymać:
- osoba z niepełnosprawnością (znaczny lub umiarkowany stopień) mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
- dziecko do 16. roku życia ze znacznie ograniczoną możliwością poruszania się.
- placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją OzN o ograniczonej mobilności.
Kluczowe warunki i symbole w orzeczeniu
Sama niepełnosprawność nie wystarczy. Wymagane jest konkretne wskazanie w orzeczeniu oraz jeden z poniższych symboli przyczyny niepełnosprawności:
- 04-O (choroby narządu wzroku),
- 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
- 10-N (choroba neurologiczna).
Przykład
Przykład w praktyce: Osoba z rakiem piersi i ograniczoną mobilnością otrzyma kartę, jeśli posiada odpowiedni kod w orzeczeniu. Jednak pacjent z rakiem jajnika bez zapisu o problemach z poruszaniem się – już nie.
Najważniejsze uprawnienia: więcej niż tylko „koperty”
Karta parkingowa to nie tylko prawo do parkowania na wyznaczonych miejscach postojowych blisko wejść do urzędów czy sklepów. To także realne ułatwienia w ruchu drogowym.
Z jakich zakazów zwalnia karta?
Kierowcy posiadający kartę mogą nie stosować się do niektórych znaków drogowych (w określonym przepisami zakresie), takich jak:
- B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach),
- B-35 (zakaz postoju),
- B-39 (strefa ograniczonego postoju),
- Zakazy wjazdu dla konkretnych pojazdów (np. B-3, B-3a, B-4).
