Służebność przesyłu: twój sposób na zapłatę odszkodowania
Zgodnie z Kodeksem cywilnym (art. 305[1]), przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo korzystać z twojej ziemi, ale zazwyczaj musi ci za to zapłacić. Mechanizmem tym jest służebność przesyłu.
- Co zyskujesz? Gwarancję zapłaty za ograniczenie twojej własności.
- Ile możesz dostać? Kwota zależy od wartości gruntu i stopnia, w jakim słup utrudnia ci życie (np. uniemożliwia budowę domu).
- Forma wypłaty: wynagrodzenie może być jednorazowe (często wyższe kwoty) lub okresowe (płatne regularnie).
Ważne
Uwaga! Nawet jeśli słupy stoją od dekad, nadal masz prawo żądać zapłaty, o ile firma nie nabyła już służebności przez zasiedzenie.
Pułapka 30 lat. Kiedy tracisz prawo do odszkodowania za słup na działce?
Kluczowym terminem w sporach z zakładami energetycznymi jest 30 lat. Jeśli firma korzysta z twojej działki przez taki czas bez żadnej umowy, dochodzi do zasiedzenia w złej wierze.
Skutki zasiedzenia są dotkliwe:
- Tracisz prawo do żądania usunięcia słupa.
- Przestaje przysługiwać ci wynagrodzenie za korzystanie z gruntu.
- Nie możesz żądać zapłaty za lata wsteczne.
Ważne
Uwaga na "trik" z datą 1989! Hanna Górska z fundacji Law City, podkreśla, że okres przed 1989 rokiem (gdy zakłady należały do Skarbu Państwa) często nie wlicza się do biegu zasiedzenia. To twoja szansa na wygraną, nawet jeśli słup stoi bardzo długo.
3 kroki do odszkodowania za słup na działce – co musisz zrobić?
Nie usuwaj urządzeń na własną rękę! To grozi sprawą karną. Zamiast tego działaj legalnie.
- Wezwanie do zapłaty: Wyślij do firmy energetycznej pismo z żądaniem przedstawienia podstawy prawnej korzystania z Twojej działki.
- Propozycja umowy: Zaproponuj ustanowienie służebności przesyłu za konkretnym wynagrodzeniem.
- Droga sądowa: Jeśli firma milczy lub odmawia, złóż wniosek do sądu. Możesz ubiegać się o zapłatę za tzw. bezumowne korzystanie z nieruchomości (nawet do 10 lat wstecz!).
