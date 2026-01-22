GUS: Płace w firmach wzrosły

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 8,6% r/r w grudniu ub.r., zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach spadło o 0,7% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"W grudniu 2025 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 0,1% niż w listopadzie 2025 r. i było o 0,7% niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2025 r. było wyższe o 5,6% niż w listopadzie 2025 r. i wzrosło nominalnie o 8,6% w porównaniu z grudniem 2024 r." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,9% wzrostu r/r w przypadku płac i 0,7% spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2025 r.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2025 r. wzrosła o 4,3% r/r do 208 792, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W samym grudniu ub.r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła o 15,3% r/r do 24 652, wzrost w ujęciu miesięcznym wyniósł 27,6%.

Liczba mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem oddanych do użytkowania w ub. roku wyniosła 134 149, co oznacza wzrost o 7,6% r/r. W samym grudniu liczba ta wyniosła 16 405, co oznacza wzrost o 13,5% r/r i 20,4% m/m, podał również GUS.

"Według wstępnych danych w 2025 roku oddano do użytkowania 208,8 tys. mieszkań, tj. o 4,3% więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 134,1 tys. mieszkań - o 7,6% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 67,6 tys. mieszkań, tj. o 2,8% mniej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 96,6% ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 7 tys. mieszkań" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 18,2 mln m2, czyli o 1,8% więcej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla 1 mieszkania osiągnęła poziom 87 m2, podał również GUS.

GUS wskazał także, że w 2025 roku rozpoczęto budowę 212,4 tys. mieszkań, tj. o 9,2% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 129,7 tys. mieszkań (o 14,9% mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni 78,8 tys. (o 2,6% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,1% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3,9 tys. mieszkań.

W grudniu 2025 roku liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wyniosła 13 095 (wzrost o 4,1% r/r i 0,6% m/m). W grupie lokali przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem rozpoczęto budowę 8842 (wzrost o 7,8% r/r oraz 11% m/m), podał także Urząd.

Szacuje się, że na koniec grudnia 2025 r. w budowie pozostawało 838,3 tys. mieszkań, tj. o 0,4% więcej niż na koniec analogicznego miesiąca 2024 r.

GUS podał również, że w 2025 roku wydano pozwolenia na budowę 265,6 tys. mieszkań, tj. o 8,8% mniej niż przed rokiem, w tym dla deweloperów 171,5 tys. (spadek o 16,6% w skali roku), a dla inwestorów indywidualnych - 85,8 tys. (wzrost o 8,6%). Łącznie dla wymienionych obu form budownictwa wydano pozwolenia na budowę 96,9% ogółu lokali mieszkalnych. W pozostałych formach budownictwa wydano pozwolenia na budowę 8,2 tys. mieszkań. W grudniu ub.r. wydano pozwolenia na budowę 27 991 mieszkań, co oznacza wzrost o 20,3% r/r oraz 34,9% m/m.

Produkcja budowlana w 2025 r.

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 4,5% r/r w grudniu ub.r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 36,2%.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju w grudniu 2025 roku była wyższa o 4,5% w porównaniu z grudniem 2024 roku i o 36,2% wyższa w odniesieniu do listopada 2025 roku" - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa w grudniu 2025 roku była o 0,1% niższa niż w analogicznym okresie 2024 roku oraz o 5,1% wyższa niż w listopadzie 2025 roku.

Według wstępnych danych w grudniu 2025 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły zarówno w porównaniu z grudniem 2024 r. (o 3,6%), jak i z listopadem 2025 r. (o 0,5%), podał także GUS.

Konsensus rynkowy przewidywał 0,5% spadku produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 7,3% r/r w grudniu 2025 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym spadła o 0,1%.

"W grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 7,3% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 0,2%), natomiast w porównaniu z listopadem 2025 r. nieznacznie zmniejszyła się o 0,1%. W okresie styczeń-grudzień 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 3,0% wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. (wówczas notowano wzrost o 0,3%)" - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2025 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2024 r. i o 2,1% wyższym niż w listopadzie 2025 r., podano także.

Konsensus rynkowy przewidywał wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 2,9%.

Ceny producentów

Ceny producentów spadły o 2,5% r/r w grudniu 2025 r., zaś w ujęciu miesięcznym - o 0,4%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych w grudniu 2025 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły zarówno w porównaniu z grudniem 2024 r. (o 2,5%), jak i listopadem 2025 r. (o 0,4%)" - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał spadek w ujęciu rocznym o 2,2%.

Według wstępnych danych w grudniu 2025 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły zarówno w porównaniu z grudniem 2024 r. (o 3,6%), jak i z listopadem 2025 r. (o 0,5%), podał też GUS.