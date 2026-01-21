Za całością projektu głosowało 12 członków komisji, czterech było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja zaakceptowała trzy – odnoszące się do szczegółowych kwestii – poprawki Barbary Dolniak (KO). Nie zostały zaakceptowane cztery poprawki Tomasza Zimocha (niez.) zmierzające do wykreślenia niektórych przepisów, np. tego mówiącego o zgłaszaniu sędziowskich kandydatów do KRS przez przedstawicieli adwokatury i radców prawnych oraz notariuszy. Wszystkie swoje poprawki Zimoch zgłosił jako wnioski mniejszości.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Kodeksu wyborczego przewiduje, m.in. że 15 sędziów - członków KRS - będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach (organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą) przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm. Według projektu w nowo ukształtowanej Radzie ma być reprezentacja wszystkich rodzajów i szczebli sądów oraz – jak zapowiadało MS - mają zostać wyeliminowane mechanizmy sprzyjające wpływom politycznym w procesie powoływania sędziów.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie w środę około południa. PiS i Konfederacja oraz koło Konfederacji Korony Polskiej złożyły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, których Sejm nie zaakceptował. Drugie czytanie projektu wyznaczono na piątek. (PAP)