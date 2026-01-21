Nagłe wejście służb do KRS. Funkcjonariusze czekają na korytarzu

W środę, 21 stycznia 2026 roku, około południa, budynek Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. Rakowieckiej w Warszawie stał się areną działań policji i prokuratury. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji pojawili się tam na wyraźne polecenie Prokuratury Krajowej.

Jak donoszą media, rzeczniczka KRS Ewa Łosińska potwierdziła obecność mundurowych w budynku KRS. Jak zaznaczyła, policjanci początkowo oczekiwali na korytarzu, nie podejmując gwałtownych kroków, w oczekiwaniu na przyjazd prawników oraz powrót przewodniczącej Rady z Sejmu.

Przeszukanie KRS: prokuratorzy szukają konkretnych akt?

Sytuacja szybko nabrała tempa - wynika z doniesień. Do budynku weszli prokuratorzy w asyście funkcjonariuszy policji, a działania objęły przeszukanie m.in. sekretariatu gabinetu przewodniczącej. Oficjalnym celem wizyty śledczych jest zabezpieczenie dokumentacji w ramach jednego z postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Krajową.

- Jest policja, są prokuratorzy w sekretariacie gabinetu przewodniczącej, która wróciła z Sejmu. Przypuszczam, że znowu przyszli do orzeczników po akta dyscyplinarne sędziów - powiedziała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka KRS.

Polityczne tło akcji? KRS publikuje wymowny wpis

Na platformie X (dawniej Twitter) pojawiły się sugestie, że dzisiejsza interwencja w siedzibie KRS nie jest przypadkowa. Przedstawiciele rady wiążą obecność służb z trwającymi w Sejmie pracami nad tzw. „ustawą praworządnościową”, którą prezentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Co warto wiedzieć o KRS?

To konstytucyjny organ działający od 1989 roku.

Jej misją jest ochrona niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

W skład Rady wchodzi 25 członków, w tym przedstawiciele Sejmu, Senatu i Prezydenta.

Jak donoszą media, obecnie w siedzibie KRS trwają rozmowy z rzecznikiem dyscyplinarnym oraz przewodniczącą Rady. Służby kontynuują czynności mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego.