Nagłe wejście służb do KRS. Funkcjonariusze czekają na korytarzu
W środę, 21 stycznia 2026 roku, około południa, budynek Krajowej Rady Sądownictwa przy ul. Rakowieckiej w Warszawie stał się areną działań policji i prokuratury. Z nieoficjalnych informacji wynika, że funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji pojawili się tam na wyraźne polecenie Prokuratury Krajowej.
Jak donoszą media, rzeczniczka KRS Ewa Łosińska potwierdziła obecność mundurowych w budynku KRS. Jak zaznaczyła, policjanci początkowo oczekiwali na korytarzu, nie podejmując gwałtownych kroków, w oczekiwaniu na przyjazd prawników oraz powrót przewodniczącej Rady z Sejmu.
Przeszukanie KRS: prokuratorzy szukają konkretnych akt?
Sytuacja szybko nabrała tempa - wynika z doniesień. Do budynku weszli prokuratorzy w asyście funkcjonariuszy policji, a działania objęły przeszukanie m.in. sekretariatu gabinetu przewodniczącej. Oficjalnym celem wizyty śledczych jest zabezpieczenie dokumentacji w ramach jednego z postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Krajową.
- Jest policja, są prokuratorzy w sekretariacie gabinetu przewodniczącej, która wróciła z Sejmu. Przypuszczam, że znowu przyszli do orzeczników po akta dyscyplinarne sędziów - powiedziała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka KRS.
Polityczne tło akcji? KRS publikuje wymowny wpis
Na platformie X (dawniej Twitter) pojawiły się sugestie, że dzisiejsza interwencja w siedzibie KRS nie jest przypadkowa. Przedstawiciele rady wiążą obecność służb z trwającymi w Sejmie pracami nad tzw. „ustawą praworządnościową”, którą prezentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Co warto wiedzieć o KRS?
- To konstytucyjny organ działający od 1989 roku.
- Jej misją jest ochrona niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
- W skład Rady wchodzi 25 członków, w tym przedstawiciele Sejmu, Senatu i Prezydenta.
Jak donoszą media, obecnie w siedzibie KRS trwają rozmowy z rzecznikiem dyscyplinarnym oraz przewodniczącą Rady. Służby kontynuują czynności mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję