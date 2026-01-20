Dopłaty za ochronę torfowisk i obszarów podmokłych (GAEC 2)

Projektowana ustawa wprowadza nowe wsparcie dla rolników gospodarujących na obszarach wyznaczonych w ramach normy GAEC 2 dotyczącej ochrony torfowisk i obszarów podmokłych. Rolnicy, którzy zdecydują się na takie działania, będą mogli otrzymać rekompensatę za poniesione koszty oraz utracone dochody z tytułu realizacji wymogów wynikających z tej normy.

Wsparcie dotyczy m.in. takich działań jak nieprzekształcanie i niezaorywanie trwałych użytków zielonych czy rezygnację z tzw. głębokiej orki. Rozwiązanie ma pomóc chronić gleby i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Zmiana definicji trwałych użytków zielonych (TUZ)

Projekt zmienia definicję trwałych użytków zielonych (TUZ). Trwałe użytki zielone to grunty, które są wykorzystywane do uprawy traw lub innych zielnych roślin pastewnych i które (wg dotychczas obowiązującej definicji) nie były objęte zmianowaniem upraw przez co najmniej 5 lat. Nowe przepisy wydłużają ten czas, po którym grunt orny zostaje uznany za TUZ – z 5 do 7 lat.

Jak wskazuje projektodawca, czyli resort rolnictwa rozwiązanie to daje rolnikom większą elastyczność w gospodarowaniu gruntami; ogranicza niepotrzebną orkę wykonywaną tylko po to, by uniknąć zmiany klasyfikacji; sprzyja ochronie gleby i lepszemu zatrzymywaniu wody; pozwala skupić działania ochronne na najbardziej cennych przyrodniczo użytkach zielonych.

Grunty, które mają już status trwałych użytków zielonych, nie stracą go automatycznie po zmianie definicji. Jednocześnie przepis umożliwia zmianę klasyfikacji gruntów z inicjatywy rolnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 15 marca 2026 roku. (PAP)