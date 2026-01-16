Rada Krajowa jest najwyższym organem partii między Zjazdami Krajowymi. W jej skład wchodzą m.in. członkowie Zarządu Krajowego, do sześciu członków klubu lub koła w Sejmie, Senacie lub Parlamencie Europejskim, marszałkowie, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, przewodniczący klubu lub koła, przewodniczący komisji senackich i sejmowych należący do partii i po dwóch delegatów wybranych przez każdą Radę Regionalną ugrupowania.

Piątkowe obrady w formule online zostały zwołane w związku z unieważnieniem w poniedziałek drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego ugrupowania. O stanowisko ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Z powodu problemów technicznych głosowanie unieważniono, a sprawa została zgłoszona do ABW oraz Prokuratury Krajowej.

Polska 2050: powtarzać czy zacząć od nowa?

Rada obrady ma rozpocząć ok. godz. 18.30 i mają one potrwać do późnych godzin wieczornych. W ich trakcie zostanie podjęta decyzja, czy powtórzyć wyłącznie drugą turę głosowania, czy przeprowadzić cały proces wyborczy od nowa – łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów, co umożliwiłoby start nowym kandydatom.

Obecny lider Polski 2050 Szymon Hołownia we wtorek nie wykluczył swojego startu, jeśli proces wyborczy zostanie przeprowadzony w całości od nowa. Według źródeł PAP w Polsce 2050, ta deklaracja może mieć wpływ na decyzję rady. Jej część stanowią bowiem przedstawiciele regionów, którzy zostali poproszeni o uwzględnienie głosów lokalnych struktur partii w głosowaniu, co również może wpłynąć na jej ostateczną decyzję.

Hennig-Kloska i Pełczyńska-Nałęcz uważają jednak, że obecnie stan prawny jest taki, że I tura wyborów jest ważna. Szefowa resortu klimatu i środowiska w czwartek w RMF 24 mówiła, że według większości członków partii „proces wyborczy trzeba zakończyć, powtarzając drugą turę”. Podkreśliła też, że Hołownia pozostanie ważnym politykiem Polski 2050, i dodała, że zarząd będzie rekomendować zmianę statutu mającą na celu wprowadzenie funkcji „honorowego przewodniczącego założyciela”.

Powyborcze posiedzenie Rady Krajowej pierwotnie planowane było na sobotę. Wówczas głos po raz pierwszy oficjalnie miał zabrać nowy lider ugrupowania; Rada miała także wybrać nowych członków do Zarządu Krajowego, którego kadencja upływa 21 stycznia. Poniedziałkowe głosowanie w II turze wyborów w Polsce 2050 rozpoczęło się po godz. 16; było przeprowadzone online. Miało się zakończyć o godz. 22, a po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Ok. godz. 23.30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania. W nocy biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii 12 stycznia zostało unieważnione, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy niezwłocznie Rada Krajowa.

Polska 2050: Hołownia jednak wystartuje?

O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni w pierwszej turze wyborów ubiegało się pięcioro jej członków – oprócz Pełczyńskiej-Nałęcz i Hennig-Kloski byli to także parlamentarzyści – Ryszard Petru, Joanna Mucha i Rafał Kasprzyk. Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia we wrześniu poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku – Barham Ahmed Salih.

Polska 2050 to partia centrowa. Została powołana przez Szymona Hołownię po tym, gdy zajął on trzecie miejsce w wyborach prezydenckich w 2020 r. – uzyskując 13,87 proc. głosów. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z PSL-em jako Trzecia Droga i uzyskała 14,4 proc. głosów. Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 r. Od tej pory w sondażach Polska 2050 i PSL są analizowane oddzielnie. Większość ostatnich badań wskazuje, że obie partie pod względem poparcia znajdują się poniżej progu wyborczego.