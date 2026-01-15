Na konferencji po czwartkowym spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim, w którym obok szefa MON uczestniczyli m.in. także minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak oraz szefowie służb, Kosiniak-Kamysz powiedział, że było ono długie, merytoryczne i owocne.

Zapewnił, że ze strony rządu i służb jest jak najlepsza wola do pełnego informowania prezydenta. - To spotkanie pozwoliło przedstawić z naszej strony ważne elementy dotyczące rozwoju służb specjalnych w Polsce, zarówno cywilnych jak i wojskowych - dodał Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że rozmowa dotyczyła też nominacji na pierwszy stopień oficerski w służbach. - My nasze wnioski przekażemy, będziemy wnioskować o nominacje. Myślę, że mamy możliwość już teraz optymistycznie patrzeć na przychylność pana prezydenta w celu akceptacji tych wniosków. Oczywiście ostateczna decyzja co do każdej osoby będzie zapadała u pana prezydenta - podkreślił Kosiniak-Kamysz. (PAP)