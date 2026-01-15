Dlaczego ceny wywozu śmieci rosną? Samorządy podają trzy główne powody

W praktycznie całym kraju samorządy podnoszą opłaty za wywóz odpadów, reagując na rosnące wydatki związane z obsługą systemu. Droższa energia, paliwa oraz wyższe koszty zatrudnienia sprawiają, że w wielu miejscowościach stawki dla mieszkańców rosną nawet o 20–25 proc. Choć lokalne władze podkreślają, że to konieczne dostosowanie do realiów rynkowych, dla mieszkańców oznacza to kolejne obciążenie domowych budżetów.

Rekordowe stawki w polskich gminach: Nawet 53 zł od osoby

Jak donoszą media, uchwały w sprawie wzrostu opłat za wywóz śmieci pojawiły się m.in. w Rybniku, Bielsko-Białej, Garwolinie i Nowym Sączu. Władze dwóch pierwszych gmin przyznają, że wpływy z opłat mieszkańców przestały wystarczać na pokrycie rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Przykładowo w Bielsku-Białej stawka wzrosła z 28 do 35 zł, a w niektórych częściach kraju osiągnęła już poziom 53 zł od osoby.

Rodzina 2+2 pod ścianą: Roczny koszt wywozu odpadów przeraża

Drastyczny wzrost opłat za wywóz sprawia, że wydatki na ten cel stają się jedną z większych do zapłacenia. 53 zł w przypadku singla, to wydatek w wysokości 212 zł dla czteroosobowej rodziny, co daje rocznie ponad 2544 zł.

Czy da się zatrzymać podwyżki? Eksperci wskazują na jedno rozwiązanie

Eksperci podkreślają, że opłaty nadal będą rosły, a jedynym realnym sposobem na zahamowanie tego procesu jest wprowadzenie mechanizmu rozszerzonej odpowiedzialności producentów, który przenosi koszty zagospodarowania odpadów na przedsiębiorstwa wprowadzające opakowania do obrotu. Konieczna jest również nowelizacja przepisów, ukierunkowana na skuteczniejszą ochronę obywateli przed kolejnymi obciążeniami finansowymi.