Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego długofalowy skok inwestycji w Polsce zależy od stworzenia właściwej architektury inwestycyjnej łączącej kapitał publiczny i prywatny. Według niego projekty publiczne nie powinny zastępować prywatnych. Domański wziął udział w poniedziałek w prezentacji pomysłów Pracodawców RP na ożywienie inwestycji w Polsce.

- Od ponad dwóch dekad stopa inwestycji w Polsce wciąż nie zdołała osiągnąć średniej unijnej. Wyróżniają się inwestycje publiczne, których stopa wyniosła niemal 5 proc. i stanowi 131 proc. średniej unijnej. Ale to nie jest cel sam w sobie – zaznaczył szef resortu finansów. - Publiczne procesy inwestycyjne mają pełnić rolę wspierającą otoczenie biznesowe polskich firm, a nie zastępować inwestycje prywatne. Mówię o tym nie jako osoba odpowiedzialna za finanse publiczne, ale przede wszystkim jako osoba odpowiedzialna za długoterminową ścieżkę wzrostu gospodarczego – podkreślił Domański.

Inwestycje prywatne w Polsce stanowią ok. 9 proc. PKB. W krajach naszego regionu jest to 14-16 proc. W Unii Europejskiej stopa inwestycji wynosi średnio 13 proc.

Jak zdynamizować inwestycje w Polsce?

Według Domańskiego impuls do długoterminowego wzrostu inwestycji prywatnych dadzą nowe rozwiązania. Chodzi m.in. o maksymalizację „local content”. Toczą się prace nad nową polityką zakupową. W ich ramach rząd przyjął zasadę, że inwestycje strategiczne - od energetyki jądrowej po infrastrukturę drogową czy kolejową - mają zawierać jak najwięcej usług i technologii tworzonych w Polsce przez krajowe firmy.

Kolejnym rozwiązaniem wspierającym inwestycje prywatne ma być uproszczenie środowiska regulacyjnego. Deregulacja ma się przyczynić do wzrostu produktywności całej gospodarki.

Pracodawcy RP chcą wydłużenia horyzontu realizacji przetargów publicznych

W raporcie Pracodawców RP wskazano, iż cel podniesienia inwestycji przedsiębiorstw prywatnych do ok. 15 proc. PKB do 2030 r. z obecnych 9 proc. PKB, to minimum, by utrzymać tempo rozwoju, bezpieczeństwo i silną pozycję międzynarodową Polski. Jedną z rekomendacji raportu jest wydłużenie horyzontu przetargów. Zakupy towarów, usług czy uzbrojenia na podstawie przetargów, które zostaną rozstrzygnięte w 2026 lub 2027 roku, były realizowane w ciągu następnych kilku lat.

Stopa inwestycji ogółem w Polsce w 2024 roku według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 16,9 proc. PKB. Szacunki analityków wskazują, że w ubiegłym roku wynik był podobny.