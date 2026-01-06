W sondażu ankietowanych zapytano: „Jak Twoim zdaniem będą wyglądały relacje na linii Pałac Prezydencki – rząd w nowym roku?”.
Jak wykazało badanie, prawie połowa respondentów – 46 proc. – sądzi, że relacje między prezydentem i rządem nie zmienią się. Przeszło jedna czwarta ankietowanych – 27 proc. – uważa, że relacje ulegną pogorszeniu. Zdaniem 12 proc. nastąpi ocieplenie stosunków, a 15 proc. nie ma w tej sprawie zdania.
Portal se.pl zwrócił uwagę, że utrzymujące się napięcia na linii Pałac Prezydencki – rząd „nie pozostają bez realnych konsekwencji”. „Przedłużające się spory mogą prowadzić do opóźnień w uchwalaniu kluczowych ustaw, blokowania reform oraz niepewności w obszarze finansów publicznych i polityki społecznej. Dla wielu Polaków oznacza to ryzyko stagnacji i braku decyzyjności państwa w kluczowych momentach” – czytamy.
Badanie zrealizowano w dniach 31 grudnia 2025 r. – 1 stycznia 2026 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. (PAP)
