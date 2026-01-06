Polacy obstawiają stabilny rząd w 2026 roku. Większość przewiduje brak zmian

51,3 proc. Polaków uważa, że obecna koalicja rządząca przetrwa 2026 rok w niezmienionym składzie – wynika z najnowszego badania United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Ankietowanych, którzy przewidują rozpad lub rekonstrukcję rządu, jest łącznie 32,1 proc., a 16,6 proc. nie potrafiło ocenić przyszłości koalicji.

Stabilny scenariusz dominuje

13,4 proc. respondentów jest zdecydowanie przekonana, że rząd dotrwa w niezmienionym składzie. Z kolei 37,9 proc. uważa, że raczej nie nastąpią żadne zmiany. Przeciwnicy lub pesymiści, którzy przewidują rozpad lub rekonstrukcję rządu, stanowią 32,1 proc. badanych, w tym 10 proc. zdecydowanych pesymistów.

Wybory a perspektywy rządu

Wśród wyborców koalicji (KO, Trzecia Droga, Lewica) aż 86 proc. wierzy, że rząd przetrwa kolejny rok, a pesymiści stanowią jedynie 9 proc. Wśród wyborców opozycji (PiS, Konfederacja) przeważa sceptycyzm – 46 proc. uważa, że koalicja nie utrzyma się w obecnym składzie, jednak 36 proc. przyznaje, że rząd Donalda Tuska utrzyma się bez zmian.

Najwięcej wątpliwości wśród „pozostałych wyborców”

Największą niepewność widać w grupie tzw. „pozostałych wyborców”. Aż 31 proc. tej grupy nie ma zdania na temat przyszłości rządu. Wśród tych, którzy wyrazili opinię, przeważają sceptycy (39 proc.) nad optymistami (30 proc.).