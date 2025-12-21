Zestawienie „Rok w wyszukiwarce” potwierdza, że rok 2025 upłynął pod znakiem niepewności, intensywnej polityki i zainteresowania sprawami międzynarodowymi. To właśnie te tematy najmocniej kształtowały zbiorową uwagę polskich internautów i internautek, znajdując swoje odzwierciedlenie także w trendach wyszukiwań.

W wyszukiwarce Google’a królowała polityka

Zdecydowanie najważniejszym tematem w kraju były wydarzenia polityczne. Wybory prezydenckie zdominowały wyszukiwania – internauci intensywnie sprawdzali informacje o kandydatach, terminach głosowania, drugiej turze i wynikach. Wśród najczęściej wyszukiwanych postaci znaleźli się Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski oraz Joanna Senyszyn. Duże zainteresowanie wzbudzały także debaty i wyborcze starcia, a obok poważnych zapytań pojawiały się memy oraz treści lżejsze, komentujące kampanię.

Równolegle uwagę Polaków przyciągały wydarzenia w Watykanie. Wysoko w zestawieniu znalazły się zapytania dotyczące papieża Franciszka, a także imię nowego papieża. Internauci chcieli wiedzieć, jak długo trwa konklawe oraz kiedy odbędzie się pogrzeb papieża Franciszka, co pokazuje, jak silnie sprawy Kościoła oddziałują na zainteresowania społeczne.

Rok napięć międzynarodowych

Silnym trendem w wyszukiwaniach były również napięcia międzynarodowe. Hasło „Iran” znalazło się na 9. miejscu listy haseł najszybciej zyskujących na popularności, głównie za sprawą konfliktu zbrojnego. Użytkownicy pytali m.in., dlaczego Izrael zaatakował Iran, a temat wojny coraz wyraźniej przenikał do codziennych zapytań.

Ślady tego „wojennego niepokoju” widać także w innych wyszukiwaniach. Polacy sprawdzali, czy będzie wojna, gdzie spadły drony w Polsce, co oznacza artykuł 4. NATO, a nawet ile kosztują samoloty F-16.

W świecie sportu największe zainteresowanie polskich internautów w 2025 r. budził Jan Urban. Nowo wybrany selekcjoner piłkarskiej drużyny narodowej był najczęściej wpisywany w wyszukiwarkę ze wszystkich ludzi związanych ze sportem. Co ciekawe, Urban został wybrany jako trener kadry dopiero w lipcu, ale i tak raptem pół roku wystarczyło mu, by zająć pozycję lidera w zestawieniu całorocznym.

Czego w wyszukiwarce szukali internauci światowi?

W globalnym zestawieniu wyszukiwań w 2025 roku uwagę internautów na całym świecie przyciągały przede wszystkim wydarzenia o dużym ładunku emocjonalnym i politycznym. Na czele listy znalazło się hasło dotyczące zabójstwa Charliego Kirka, które wywołało falę pytań o okoliczności zdarzenia i jego konsekwencje, szczególnie w kontekście napięć społecznych i politycznych.

Wysoko w światowych trendach znalazły się również zapytania związane z sytuacją międzynarodową. Fraza „Iran” była jedną z najczęściej wyszukiwanych, co miało związek z eskalacją konfliktów i obawami o bezpieczeństwo globalne. Duże zainteresowanie wzbudziło także zamknięcie rządu USA, które skłaniało internautów do sprawdzania przyczyn politycznego impasu oraz jego wpływu na gospodarkę i funkcjonowanie państwa.

Istotnym tematem były także wydarzenia o znaczeniu symbolicznym i społecznym. Wśród najczęściej wyszukiwanych haseł znalazła się informacja o wyborze nowego papieża, a także pożary w Los Angeles, które ponownie skierowały uwagę świata na skalę zagrożeń klimatycznych i ich konsekwencje dla wielkich metropolii.

Coroczne zestawienie „Rok w wyszukiwarce” pokazuje, jakie tematy w danym roku najszybciej zyskiwały na popularności i najlepiej oddaje nastroje społeczne oraz bieżące zainteresowania internautów. To nie tylko lista haseł, ale także zapis emocji, obaw i ciekawości, które towarzyszyły Polakom w 2025 roku.