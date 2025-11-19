Ksiądz z diecezji sosnowieckiej jest pedofilem?

W środę, 19 listopada 2025 r. rozpocznie się proces 54-letniego księdza Ryszarda G. pracującego na terenie diecezji sosnowieckiej, któremu Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu zarzuca molestowanie dziewczynek na kościelnych koloniach. Duchowny jest jednym z trzech zatrzymanych w związku z pedofilią w śledztwie dotyczącym przestępstw o charakterze seksualnym popełnianych przez księży z diecezji sosnowieckiej.

Jakie zarzuty usłyszał ksiądz z diecezji sosnowieckiej?

Ryszard G. został zatrzymany 29 kwietnia 2025 r. po zawiadomieniu złożonym przez Delegata Biskupa Sosnowieckiego ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. Początkowo przedstawiono mu zarzuty dotyczące dwóch czynów z użyciem przemocy: jednego o podłożu seksualnym, a drugiego określanego jako usiłowanie zmuszenia pokrzywdzonej do określonego działania.

W toku dalszego postępowania dowodowego ujawniono jeszcze jedno zdarzenie, dotyczące innej małoletniej, wcześniej nieobjętej zawiadomieniem. Według prokuratury czyn ten spełnia znamiona przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Wszystkie zarzucane duchownemu czyny miały mieć miejsce w czerwcu 2024 r.

Co ustalono w śledztwie dotyczącym molestowania na koloniach?

W ramach śledztwa, prowadzonego wspólnie przez prokuratorów i funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, zebrano obszerny materiał dowodowy. Obejmuje on m.in. zeznania świadków, informacje z placówek oświatowych, akta osobowe podejrzanego, dokumentację oraz dane cyfrowe zabezpieczone podczas przeszukań kurii sosnowieckiej i mieszkania duchownego, a także opinie biegłych z różnych dziedzin.

Areszt tymczasowy i zabezpieczenie majątku duchownego - jaką karę może usłyszeć oskarżony ksiądz?

Od momentu zatrzymania wobec Ryszarda G. stosowany jest areszt tymczasowy, który pozostaje aktualny do dziś. Prokurator dokonał również zabezpieczenia majątku duchownego o wartości 75 tys. zł – na poczet możliwych kar oraz zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych małoletnich. Jaką odpowiedzialność może ponieść sosnowiecki duchowny? Najsurowszy z czynów zarzucanych Ryszardowi G. zagrożony jest karą od lat 5 do dożywotniego pozbawienia wolności.