Kto będzie miał największy wpływ politykę w Europie w 2026 r.?

Europa wchodzi w nowy rok pod wpływem dynamicznych zmian politycznych. Politico przygotowało zestawienie 28 osób, które mogą kształtować sytuację na starym kontynencie w 2026 roku – od wpływowych liderów państw po nowe postacie, które dopiero zdobywają znaczenie na scenie politycznej.

Czołówka rankingu Politico – Trump, Frederiksen i Merz na szczycie

Na szczycie listy znalazł się prezydent USA Donald Trump, którego decyzje nadal wywierają duży wpływ na Europę. Za nim uplasowali się premierka Danii Mette Frederiksen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. W pierwszej dziesiątce znalazły się także takie postacie jak Marine Le Pen, Władimir Putin, Nigel Farage, Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Giorgia Meloni i Keir Starmer.

Polska na liście wpływowych osób – Karol Nawrocki z 23. miejscem

Kolejne miejsca zestawienia należą do premiera Węgier Viktora Orbana oraz szefowej dyplomacji UE Kaja Kallas. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski znalazł się dopiero na 14. miejscu. Jeszcze dalszą pozycję zajął Karol Nawrocki - uplasował się dopiero na 23. miejscu. Na liście nie ma Donalda Tuska.