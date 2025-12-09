Poza Sejmem znalazłoby się:
- Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma poparcie na poziomie 3,1 proc.,
- Partia Razem (2,8 proc.)
- Polska 2050 (1 proc.).
5 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby głos w najbliższych wyborach.
Zgodnie z sondażem, KO notuje w porównaniu z poprzednim pomiarem wzrost poparcia o 1,9 pkt proc., a PiS wzrost o 0,3 pkt proc. Konfederacja traci w porównaniu z poprzednim badaniem 2,5 pkt proc. Umacnia się Konfederacja Korony Polskiej zyskując 2 pkt proc. Lewica odnotowała spadek o 0,8 pkt proc. PSL ma 0,1 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu. Partia Razem ma 0,3 pkt proc. mniej, a Polska 2050 traci 0,5 pkt proc.
Jak zauważa WP, gdyby wyniki przełożyły się na mandaty w 460-osobowym Sejmie:
- Koalicja Obywatelska zdobyłaby 189 miejsc
- Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 150 mandatów
- Konfederacja uzyskałaby 63 fotele poselskie
- Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna przypadłyby 33 mandaty,
- Lewica - 25 mandatów.
Ten hipotetyczny rozkład sił w Sejmie wskazuje, że żadna z partii nie może liczyć na samodzielną większość. Niemożliwe byłoby utworzenie koalicji obecnie rządzącej, ponieważ dwie partie - PSL i Polska 20250 - nie przekroczyłyby progu wyborczego.
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zrealizowano od 5 do 8 grudnia metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo oraz wywiadów internetowych (CATI&CAWI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.
