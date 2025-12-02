Zgodnie ze wstępnym harmonogramem prac, głównym punktem środowych obrad będzie przeprowadzenie drugiego czytania ustawy budżetowej na przyszły rok. Nad tym punktem zaplanowano debatę średnią, ma się ona rozpocząć po godzinie 10 i trwać prawie siedem godzin, do godz. 17.

Ustawa budżetowa - budżet na 2026

Projekt ustawy budżetowej na 2026 r. wpłynął do Sejmu 30 września, 9 października odbyło się jego pierwsze czytanie, 20 listopada sejmowa komisja finansów publicznych zajęła się poprawkami zgłoszonymi w pierwszym czytaniu. Ze 109 poprawek komisja odrzuciła wszystkie z wyjątkiem jednej, który obcina wydatki m.in. na kancelarie prezydenta, Sejmu i Senatu, a zwiększa wydatki m.in. na służby specjalne.

W projekcie budżetu zostały zaplanowane rekordowe wydatki na obronę narodową, przekraczające 200 mld zł, co odpowiada 4,81% PKB. Środki te mają trafić na modernizację armii i wsparcie systemu bezpieczeństwa. Na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł, co stanowi 6,81 proc. PKB, a priorytetem dla rządu mają być inwestycje w infrastrukturę medyczną i kadry. Nakłady na drogi i kolej wyniosą 53,9 mld zł, w tym 20,1 mld zł z budżetu państwa.

Na piątek zaplanowano kolejne posiedzenie Sejmu, podczas którego ma odbyć się głosowanie ws. przyszłorocznego budżetu.

W środę wieczorem, po zakończeniu drugiego czytania projektu ustawy budżetowej, posłowie będą kontynuowali prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Zgodnie z projektem, premier z własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś z ministrów, będzie mógł, w drodze zarządzenia, ustanowić swoich pełnomocników. Będzie mógł np. decydować o tym, jak usytuować w strukturze rządu organ odpowiadający za realizację zadań w zakresie równego traktowania i polityki senioralnej. Zadanie w obszarze równego traktowania szef rządu będzie mógł powierzyć: członkowi Rady Ministrów, sekretarzowi stanu, podsekretarzowi stanu albo pełnomocnikowi rządu ds. równości. Natomiast zadania w zakresie polityki senioralnej będzie mógł wykonywać minister rodziny, pracy i polityki społecznej albo pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej.

Sejm. Rządowe propozycje zmian przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Następnie Sejm będzie pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o dokumentach publicznych oraz ustawy o podatku akcyzowym. Zakłada on, że wyłączne prawo do wytwarzania najważniejszych dokumentów publicznych będzie miała spółka nadzorowana przez państwo – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW). Nowe przepisy uniemożliwią także przekazanie tych zadań innym wykonawcom, co ma ograniczyć ryzyko nieuprawnionego ujawnienia danych o znaczeniu strategicznym.

Rządowe propozycje zmian przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych to kolejny punkt obrad. Ten deregulacyjny projekt dotyczy zasad rozliczania ekwiwalentu za urlop przy rozwiązywaniu umowy o pracę. Termin wypłaty ekwiwalentu ma zostać powiązany z terminem wypłaty wynagrodzenia. Projekt zapewnia również większą reprezentację pracowników przy ustalaniu spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych u pracodawców, u których nie działają związki zawodowe.

Następne projekty deregulacyjne, nad którymi będzie pracował Sejm, zakładają m.in. wprowadzenie nowych zasad określania umów urbanistycznych. Rada gminy będzie mogła uchwalić - jako akt prawa miejscowego - ogólne zasady kształtowania postanowień umów urbanistycznych. Zasady te będą mogły objąć m.in. zakres zobowiązań inwestora w realizacji i finansowaniu inwestycji uzupełniających. Dzięki nowym przepisom proces inwestycyjny będzie mógł zostać skrócony nawet o 45 dni.

W środę późnym wieczorem posłowie mają przeprowadzić drugie czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Nowe przepisy umożliwią powstanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, który ma zostać zasilony kwotą 4,65 mld euro. Pieniądze te Polska będzie mogła przeznaczyć na inwestycje związane z rozwojem budownictwa ochronnego i infrastruktury ochrony ludności, budową i modernizacją infrastruktury podwójnego zastosowania. Chodzi także o inwestycje w cyberbezpieczeństwo oraz modernizację przedsiębiorstw, w tym wsparcie na rzecz badań naukowych i rozwoju.

W czwartek posłowie będą pracować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego. Projekt ma umożliwić spółkom górniczym stopniową likwidację kopalń przy wsparciu finansowym państwa. Dla pracowników sektora przewidziany jest pakiet świadczeń osłonowych, takich jak urlopy górnicze czy jednorazowe odprawy.

Sejm ma również kontynuować prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. W uzasadnieniu wskazano, że projekt wprowadza istotne zmiany z punktu widzenia nabywcy nieruchomości. Chodzi m.in. o wymóg stosowania właściwej Polskiej Normy w celu obliczenia powierzchni użytkowej lokalu lub domu jednorodzinnego.

Posłowie zajmą się także rządowym projektem, dzięki któremu mikro, małe i średnie firmy będą miały więcej czasu na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej informacji o otrzymanej pomocy związanej ze stosowaniem ceny maksymalnej energii w drugiej połowie 2024 roku. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli złożyć wymaganych formularzy, mają uniknąć ryzyka zwrotu wsparcia.

W czwartek wieczorem Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Projekt dostosowuje polskie przepisy do wymogów UE. Nowe przepisy przewidują m. in.: rozszerzenie katalogu podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa o nowe sektory gospodarki (np. przestrzeń kosmiczna, poczta, produkcja, produkcja i dystrybucja chemikaliów, produkcja i dystrybucja żywności), zakup sprzętu i unowocześnienie infrastruktury oraz tworzenie zespołów reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa.

W bloku głosowań posłowie zdecydują o losie poprawek Senatu do kilku ustaw.