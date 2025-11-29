Sondaż: czy Polacy wierzą w powrót PiS w 2027 roku?

Czy Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku? Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że Polacy są podzieleni, ale nieco częściej przewidują triumf partii Jarosława Kaczyńskiego.

Ponad połowa respondentów (52,8 proc.) zgadza się ze stwierdzeniem, że PiS wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 r. Z czego 15,9 proc. badanych zdecydowanie wierzy w taki scenariusz. 35,7 proc. respondentów jest przeciwnego zdania. 20,2 proc. raczej nie wierzy w to, że Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy, a 15,5 proc. jest o tym przekonana. 11,5 proc. ankietowanych nie miało zdania lub nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Sceptycyzm wśród wyborców koalicji rządzącej – większość nie wierzy w powrót PiS

Analiza wyników w podziale na elektoraty pokazuje wyraźne różnice. Wśród wyborców obecnej koalicji rządzącej przeważa przekonanie, że PiS nie odzyska władzy (61 proc.). Aż 39 proc. zdecydowanie nie wierzy w taki scenariusz, a 22 proc. raczej się nie zgadza. Łącznie 61 proc. tej grupy jest przeciwnych powrotowi partii Kaczyńskiego. Jedynie 1 proc. zdecydowanie zgadza się z możliwością powrotu PiS, a 31 proc. raczej wierzy w taki scenariusz.

Wiara w powrót PiS wśród opozycji – zdecydowana większość przewiduje triumf partii Kaczyńskiego

Zupełnie inne przekonanie panuje wśród wyborów Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj aż 79 proc. ankietowanych przewiduje powrót PiS do władzy w 2027 roku – 35 proc. zdecydowanie się zgadza, a 44 proc. raczej się zgadza. Tylko 8 proc. nie wierzy w taki scenariusz, przy czym 6 proc. raczej się nie zgadza, a 2 proc. zdecydowanie odrzuca taką możliwość.

Emocje przed wyborami 2027 – podzielone społeczeństwo może wpłynąć na kampanię

Najbliższe wybory parlamentarne zapowiadają się emocjonująco. Wyniki sondaży pokazują, że Polacy są podzieleni, co może wpłynąć na przebieg kampanii.