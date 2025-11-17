Podejrzana przesyłka w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu – natychmiastowa ewakuacja ludzi z budynku

W poniedziałek, 17 listopada 2025 r., tuż przed południem, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Olkuszu zostali zaalarmowani o niepokojącej przesyłce znajdującej się w budynku lokalnego Urzędu Skarbowego. Na miejsce wysłano zastępy straży pożarnej, a także policję. Ze względu na potencjalne zagrożenie zdecydowano o natychmiastowej ewakuacji ludzi z budynku. Z informacji przekazanych przez rzecznika prasowego KP PSP wynika, że w urzędzie skarbowym przebywało wówczas 85 osób.

Specjalistyczna grupa chemiczna z Krakowa na miejscu zdarzenia

Na miejscu pracują służby. W stronę Olkusza skierowano również Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Krakowa, która przejmie analizę podejrzanej substancji.

Druga paczka w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Jak ustalono, podobna paczka trafiła także do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olkuszu. Służby nie zdecydowały się na ewakuację pracowników. Zabezpieczyły natomiast miejsce i czekają na specjalistów od zagrożeń chemicznych.

Nieznana zawartość paczek w urzędach w Olkuszu – służby nie wykluczają żadnego scenariusza

Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji o tym, co znajdowało się w przesyłkach ani czy faktycznie stwarzały one zagrożenie. Funkcjonariusze nie wykluczają żadnego scenariusza.