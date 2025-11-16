Marek Migalski: mam raka

Migalski opisuje, że wszystko zaczęło się od profilaktycznej kolonoskopii – badania, które zrobił „just in case”, mimo braku objawów. Przez długi czas był przekonany, że jego styl życia – mało mięsa, regularna aktywność fizyczna, duża ilość warzyw i owoców – zmniejsza ryzyko chorób, w tym nowotworów.

Niestety, diagnoza była bezlitosna: wykryto zmiany nowotworowe. Lekarz powiedział mu, że gdyby badanie odbyło się pięć lat wcześniej, prawdopodobnie wystarczyłoby usunięcie polipa i „sprawa by się zakończyła”. Gdyby jednak Migalski odłożył badanie – pięć lat w przyszłość – konsekwencje mogłyby być tragiczne: nie byłoby go już, by opowiadać swoją historię.

Diagnoza? Złośliwy, ale „low grade” nowotwór jelita grubego, wykryty stosunkowo wcześnie. Dlatego jest nadzieja – po operacji, chemii i rehabilitacji Migalski ma szansę wrócić do normalnego życia.

Apel do czytelników: Badania ratują życie

Migalski apeluje, by każdy – niezależnie od wieku, stylu życia czy samopoczucia – nie odkładał badań onkologicznych:

Zrób kolonoskopię.

Wykonaj gastroskopię, markery nowotworowe, TK.

Jeśli badania są bezpłatne — świetnie. Jeśli nie — warto zapłacić.