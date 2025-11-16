Wykryty nowotwór jelita grubego. „Nie miałem żadnych objawów” - ujawnia Marek Migalski

Prof. Marek Migalski – politolog, były europoseł i jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci polskiej sceny politycznej ostatnich lat – poinformował w mediach społecznościowych, że zmaga się z rakiem jelita grubego. W poruszającym wpisie opisał swój stan zdrowia, planowane leczenie i zaapelował do wszystkich o regularne badania profilaktyczne.

Operacja w najbliższych dniach. Lekarze kwalifikują Marka Migalskiego do usunięcia części jelita

Migalski ujawnił, że trafił do szpitala po tym, jak podczas profilaktycznej kolonoskopii wykryto u niego zmiany nowotworowe. Jak relacjonuje, nie miał żadnych objawów czy dolegliwości, które mogłyby sugerować problemy ze zdrowiem. Decyzja o kolonoskopii zapadła „na wszelki wypadek”. Diagnoza: rak jelita grubego we wczesnym stadium, o niskiej złośliwości.

Lekarze w kraju zakwalifikowali go do operacji usunięcia dużej części esicy. Zabieg ma odbyć się w najbliższych dniach, a później czeka go rekonwalescencja i monitorowanie ewentualnych zmian.

Mocny apel Marka Migalskiego: „róbcie badania, zanim będzie za późno”

Były europoseł podkreślił we wpisie, że jego historia powinna być ostrzeżeniem dla innych. W mocnych słowach zachęcił odbiorców, by nie odkładali profilaktyki.

"Zapieprzajcie na badania! Wy i Wasi bliscy. Zróbcie kolonoskopię, gastroskopię, markery, tomografię komputerową. Walczcie o siebie, póki nie jest za późno" – napisał. "Świąteczno-noworoczne postanowienia niech tym razem dotyczą prześwietlenia się pod kątem nowotworowym. To może być najlepsza decyzja w Waszym życiu" – dodał.