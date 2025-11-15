Wpis został zamieszczony jako odpowiedź na post opublikowany na profilu „Łączy nas Piłka”, prowadzonym przez PZPN, w którym udostępniono zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego obserwującego piątkowy mecz Polska–Holandia. Anonimowy użytkownik X zamieścił pod nim zdjęcie przedstawiające pistolet, dodając podpis: „do zobaczenia Karolku”.

Wpis w krótkim czasie usunięto, jednak w sieci zaczęły krążyć jego zrzuty ekranu. Jak odnotowano, najpierw zniknęła sama wiadomość, a następnie całe konto, z którego została opublikowana. Zrzuty ekranu nadal są dostępne na innych stronach i profilach społecznościowych.

Zdjęcie pistoletu było wcześniej publikowane

Jak ustaliła policja, zdjęcie użyte w poście nie zostało wykonane na potrzeby groźby i nie było związane z sytuacją bieżącą. Jak przekazano, fotografia pistoletu „była wcześniej publikowana w innym kontekście, na innych stronach i w serwisach społecznościowych”.

W sobotę rano Komenda Stołeczna Policji wydała komunikat na platformie X. W oświadczeniu podkreślono, że służby natychmiast rozpoczęły działania wyjaśniające.

— KSP „niezwłocznie po pozyskaniu informacji związanych z wpisem na platformie X podjęła czynności w tej sprawie”. „Pozostają one w toku” — przekazano w komunikacie.

Policja nie podała szczegółów dotyczących zakresu prowadzonych działań. Zwykle w tego typu sprawach analiza obejmuje ustalenie tożsamości autora, zabezpieczenie materiału dowodowego i ocenę ewentualnego zagrożenia.

Trwają czynności w sprawie

Czynności prowadzone przez Komendę Stołeczną Policji mają wyjaśnić, czy wpis stanowi realną groźbę wobec prezydenta RP oraz kto stoi za jego publikacją. Wpis został opublikowany w miejscu publicznym w internecie i odnosił się bezpośrednio do urzędującej głowy państwa, co nadaje sprawie szczególny charakter.