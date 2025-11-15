Kongres PSL – najwyższa władza w Stronnictwie, zwoływana raz na cztery lata przez Radę Naczelną – wybrał nowe kierownictwo partii. W efekcie wcześniejszej zmiany statutu, nie obowiązuje już wymóg zgłaszania co najmniej dwóch kandydatów na stanowisko prezesa. Tym razem delegaci głosowali wyłącznie na jedną osobę.

W głosowaniu Kosiniak-Kamysz otrzymał 946 głosów, co stanowi 98,85 procent poparcia. Przeciw zagłosowało 10 delegatów (1,04 proc.), a jeden wstrzymał się od głosu. Po ogłoszeniu wyniku prezes podziękował za udzielone mu poparcie, mówiąc: – Dziękuję za ten silny mandat. Nie zawiodę. Zrobię wszystko, żeby najlepiej, jak potrafię, prowadzić Polskie Stronnictwo Ludowe ze wszystkich sił, z całej swojej mocy, ze wszystkich swoich umiejętności.

Deklaracje prezesa na nową kadencję

Po wyborze Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że celem jego kadencji będzie dalsze wzmacnianie Stronnictwa. – Nie zawiodę, obiecuję wam, obiecuję, że poprowadzimy w taki sposób Stronnictwo, żeby za cztery lata było jeszcze silniejsze, żeby miało wpływ na rzeczywistość, żeby kreowało rzeczywistość, żeby nigdy nie było żadnym kwiatkiem do czyjegoś kożucha, żeby zawsze było samodzielne, samostanowiące o sobie, podmiotowe, patriotyczne i ludowe, takie, jacy jesteśmy my, takie, jakie są nasze serca. To wam mogę obiecać, że nie spocznę w tych działaniach.

Prezes podkreślał również, że Stronnictwo ma zachować podmiotowość oraz aktywny wpływ na politykę krajową.

Zadania i kompetencje kongresu PSL

Podczas kongresu delegaci nie tylko wybrali prezesa. Zgodnie ze statutem PSL, do kompetencji tego organu należy także wybór przewodniczącego Rady Naczelnej i jej członków, akceptacja składu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także przyjmowanie zmian w programie i statucie Stronnictwa.

Tegoroczne obrady w Warszawie odbywały się zgodnie z tymi zasadami, a wybór władz otwiera nową czteroletnią kadencję w partii.