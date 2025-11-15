W przypadku Romanowskiego unieważnione zostały dwa paszporty – dyplomatyczny oraz „cywilny”. „Po ucieczce Romanowskiego z kraju prokuratura wystąpiła o unieważnienie dwóch jego paszportów do organów je wydających – MSZ i MSWiA. Jeden to paszport dyplomatyczny, który Romanowski posiadał jako wiceminister sprawiedliwości, z kolei drugi to ‘cywilny’” – podała gazeta.

Decyzję potwierdził rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak. „Powodem unieważnienia paszportu był wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo, złożony na podstawie art. 70 ust. 2 pkt 11 ustawy o dokumentach paszportowych (...). Była potrzeba zabezpieczenia dalszego toku postępowania, w szczególności poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie dalszej ucieczki podejrzanego Marcina Romanowskiego przy użyciu tego dokumentu, w tym uniemożliwienie opuszczenia strefy Schengen”.

Reakcja Romanowskiego i wniosek o Genewski Dokument Podróży

Marcin Romanowski przekazał „Rzeczpospolitej”, że został poinformowany o unieważnieniu obu paszportów poprzez system mObywatel. Według dziennika, po utracie dokumentów polityk wystąpił o Genewski Dokument Podróży, przysługujący osobom objętym ochroną międzynarodową.

Romanowski i Ziobro ścigani ENA

Dziennik przypomniał, że Romanowski – poseł PiS, były zastępca Zbigniewa Ziobry i podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości – jest ścigany europejskim nakazem aresztowania. Przebywa od prawie roku na Węgrzech, gdzie otrzymał ochronę międzynarodową i może swobodnie poruszać się po terytorium państwa.

W podobnej sytuacji znajduje się Zbigniew Ziobro, przebywający na Węgrzech od kilku miesięcy. Według „Rz”, jeśli zdecyduje się wnioskować o azyl polityczny, prokuratura może unieważnić również jego paszport.

26 zarzutów dla Ziobry i wniosek o tymczasowy areszt

Prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z domniemanymi nadużyciami przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. W artykule zaznaczono, że śledczy odrzucili propozycję przesłuchania Ziobry na Węgrzech lub w Brukseli.

Prokurator domaga się dla Ziobry tymczasowego aresztu, który umożliwi ubieganie się o wydanie listu gończego. Decyzję w tej sprawie ma podjąć sąd.