Szymon Hołownia rozstał się właśnie z fotelem marszałka Sejmu i na tę chwilę żegna się ze znaczącą rolą w polityce. Mimo spekulacji dotyczących jego przyszłej kariery międzynarodowej, wiele wskazuje na to, że polityk nie obejmie ani funkcji komisarza ONZ ds. uchodźców, ani ambasadora w USA. – Za granicą Szymon nic nie dostanie. Nie wiem, po co rozpuszczał te plotki – mówi bliski znajomy lidera Polski 2050.

Co Karol Nawrocki mówił o Hołowni w ONZ?

Rzeczywiście, szanse na obie funkcje były minimalne. Choć niektórzy poważnie potraktowali informację, że Szymon Hołownia mógłby zostać komisarzem ds. uchodźców przy ONZ. Prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu Zet, pytany, czy poparłby kandydaturę tego polityka na międzynarodowe stanowisko, odparł: „Od tego jest prezydent Polski, aby wspierać polskich kandydatów w ONZ”. Ponadto, według prezydenta, Hołownia ma „pozapolityczne doświadczenie”, jeżeli chodzi o kwestie humanitarne i uchodźców. Jego zdaniem Polska powinna mieć Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców, choćby ze względu na polskie doświadczenie w tym zakresie po 2022 roku.

– Mamy ponad milion Ukraińców w Polsce, perspektywa Europy Środkowej byłaby z pewnością wartością dodaną w ONZ – ocenił Karol Nawrocki.

Szef MSZ Radosław Sikorski również wysoko ocenił kompetencje Szymona Hołowni na stanowisko komisarza przy ONZ. A ministerstwo spraw zagranicznych miało nawet sfinansować kampanię marszałka na tę prestiżową funkcję. Jednakże zabiegi MSZ najprawdopodobniej niewiele pomogą Szymonowi Hołowni. Jedyne, na co może liczyć marszałek Sejmu, to posada w kraju – stanowisko wicemarszałka Sejmu.

Powraca wciąż pytanie: dlaczego ta błyskotliwa kariera polityczna tak szybko się kończy? Powodów jest kilka, główny dotyczy samej osobowości bohatera. – Szymon jest słaby psychicznie. Nie nadaje się do twardej polityki – mówi znajomy marszałka Sejmu.

Nasz inny rozmówca twierdzi, że polityk nie stworzył z Polski 2050 partii o silnych strukturach. – Partii Hołowni praktycznie nie ma w regionach – mówi. Jego zdaniem marszałek nie nadaje się do pracy partyjnej i dlatego zadeklarował, że nie będzie ubiegał się ponownie o stanowisko przewodniczącego ugrupowania. – Gdyby dziś Hołownia miał silną partię, to rezygnacja z fotelu marszałka nie byłaby dla niego końcem w polityce – mówi jego znajomy.

Kolejne błędy i fałszywe ruchy Szymona Hołownia

Brak umiejętności zarządzania partią przełożył się na kilka błędów, które Szymon Hołownia popełnił w ostatnich latach. To chociażby niewystawienie kandydata w wyborach na prezydenta Warszawy w 2024 r. – Ta decyzja mocno osłabiła partię – mówi polityk warszawskiej Koalicji Obywatelskiej. Kolejnym błędem było opieranie całej swojej kariery na wyborach prezydenckich.

– Szymon do końca swojej kampanii liczył, że Rafałowi Trzaskowskiemu powinie się noga i to on, a nie prezydent stolicy, zostanie wspólnym kandydatem obozu władzy – mówi nasz rozmówca.

Czarę goryczy przelało ujawnienie spotkania marszałka Sejmu z Jarosławem Kaczyńskim, które odbyło się latem 2025 r. u Adama Bielana. Wiadomość o kolacji Szymona Hołowni z prezesem PiS zaszkodziła wizerunkowi polityka z koalicji rządowej na tyle, że pod koniec lipca zaliczył tąpnięcie w sondażach zaufania u wyborców. To rozpoczęło poważniejszy kryzys, który może być już nie do zatrzymania i zakończy jego karierę polityczną.