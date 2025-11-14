Katowice wprowadzą nocną prohibicję na całym terenie miasta – dotychczas obowiązywała tylko w kilku dzielnicach.

Władze Katowic ogłosiły wiadomość: władze wprowadzają zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na terenie całego miasta. Dotychczas ograniczenia obowiązywały jedynie w sześciu dzielnicach: Śródmieściu, Szopienicach-Burowcu, Załężu, Dąbrówce Małej, Bogucicach i Koszutce.

Decyzja podjęta: Katowice wprowadzą nocną prohibicję. Zakaz obejmie całe miasto

Decyzja formalnie zostanie zatwierdzona uchwałą rady miasta, choć prezydent Katowic, Marcin Krupa, zapewnia, że nie przewiduje problemów z jej przyjęciem. Władze miasta zdecydowały, że wprowadzenie zakazu nie będzie poprzedzone konsultacjami społecznymi, ponieważ sam fakt nocnej prohibicji w Katowicach wywołuje już wiele emocji i pojawiają się różnej treści wiadomości. Dyskusja ma dotyczyć jedynie godzin, w których ograniczenie będzie obowiązywać – od której do której rano. „Chcemy uporządkować sprzedaż alkoholu o małej pojemności, czyli tzw. małpek, która odbywa się głównie w godzinach porannych” – argumentował Krupa.

Katowice wprowadzą nocną prohibicję na całym terenie miasta: nie obejdzie się jednak bez przeszkód

Jedynym utrudnieniem w szybkim wprowadzeniu zakazu jest brak opinii rad dzielnic, które… od kilku miesięcy w Katowicach nie funkcjonują. Doszło do tego w wyniku uchylenia przez wojewodę uchwały w sprawie diet dla członków komisji wyborczych. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego i oczekuje na ostateczną decyzję. Władze miasta twierdzą jednak, że zgodnie z opiniami prawnymi brak możliwości uzyskania tych opinii nie może blokować wprowadzenia prohibicji.

Prezydent Krupa: Katowice wprowadzą nocną prohibicję na całym terenie miasta, czerpiąc z doświadczenia innych miejscowości

Prezydent Krupa podkreśla, że doświadczenia z innych miast pokazują pozytywne efekty nocnej prohibicji. W Krakowie liczba interwencji policji i straży miejskiej związanych z osobami nietrzeźwymi spadła o 70% w ciągu dwóch lat od wprowadzenia zakazu.

Podobne ograniczenia wprowadzono także w Chorzowie, Sosnowcu, Mikołowie, Rudzie Śląskiej, Tychach i Mysłowicach. Dzięki temu Katowice spodziewają się ograniczenia zjawiska tzw. turystyki alkoholowej, czyli przyjazdów osób spoza miasta do całodobowych sklepów.

Korzyści dla mieszkańców z wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego miasta Katowice

Władze miasta wskazują, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu przyczyni się również do innych pozytywnych efektów. Przede wszystkim do:

zmniejszenia liczby osób trafiających na SOR z urazami spowodowanymi alkoholem,

podniesienia komfortu życia mieszkańców mieszkających w pobliżu całodobowych punktów sprzedaży.

– „Nocna prohibicja to narzędzie, które pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców” – dodał Krupa.