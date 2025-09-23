Poparcie dla zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Polacy zdecydowani w sprawie prohibicji

Według sondażu ze stwierdzeniem: „chciałbym/chciałabym, żeby w miejscowości, w której mieszkam, został wprowadzony zakaz nocnej sprzedaży alkoholu od 23.00 do 6 rano” zgodziło się w sumie 68 proc. respondentów. Z tego 40,2 proc. zadeklarowało poparcie w sposób „zdecydowany”, a 27,8 proc. odpowiedziało „raczej tak”. Przeciwko jest łącznie 28,3 proc. badanych, z czego 14,3 proc. „raczej”, a 14,0 proc. „zdecydowanie”. Pozostałe 3,7 proc. respondentów nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii.

Poparcie dla nocnej prohibicji jest silnie zróżnicowane demograficznie. Kobiety wyrażają silniejsze poparcie niż mężczyźni - 80,1 proc. w stosunku do 57,8 proc. Mężczyźni są bardziej skłonni do sprzeciwu (19,7 proc. „zdecydowanie nie”) niż kobiety (7,4 proc. „zdecydowanie nie”).

Młodzi Polacy a prohibicja - zaskakująca wyniki

Jak zauważył IBRIS, analiza wieku pokazuje, że choć najwyższy poziom poparcia obserwujemy w grupie osób powyżej 70. roku życia (81,1 proc. „zdecydowanie tak”), to wśród młodych dorosłych, w wieku 18-29 lat, poparcie jest tylko niewiele niższe i wynosi 73,2 proc.

„Chociaż często mówi się, że młodzież napędza liberalne zmiany, w kwestii nocnej prohibicji młodzi Polacy zaskakują swoim pragmatyzmem i poczuciem odpowiedzialności. Ich wysokie poparcie dla zakazu pokazuje, że nie jest to ideologiczna walka o swobody, lecz praktyczna ocena rzeczywistości, w której mniejsza dostępność alkoholu oznacza mniej awantur, większe poczucie bezpieczeństwa i spokojniejsze otoczenie. Ten sam trend widoczny jest u kobiet, dla których bezpieczeństwo stanowi najwyższy priorytet, a negatywne skutki nieograniczonej nocnej sprzedaży alkoholu, takie jak przemoc, hałas i zagrożenie w przestrzeni publicznej, są odczuwalne w sposób szczególnie dotkliwy” – skomentował dyrektor ds. komunikacji IBRiS Kamil Smogorzewski.

Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy. Wykształcenie i miejsce zamieszkania a wyniki sondażu

Poparcie różni się także w zależności od miejsca zamieszkania i poziomu wykształcenia. Mieszkańcy małych miast (do 50 tys. mieszkańców) i dużych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców) wykazują największe poparcie dla nocnej prohibicji - odpowiednio 74,4 proc. i 69,6 proc. Natomiast wśród mieszkańców średnich miast (50-250 tys. mieszkańców) poparcie to jest zauważalnie niższe (58,5 proc.).

Jednocześnie osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym stanowią grupę z największym poparciem dla prohibicji (77,9 proc.). Poparcie to spada wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia, osiągając najniższy poziom wśród osób z wykształceniem wyższym – łącznie 63,1 proc.

Ważne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-20 września 2025 roku na reprezentatywnej grupie 1069 dorosłych Polaków, metodą CATI. Z analizy wyników wyłączono miasta z wprowadzoną pełną prohibicją.

Prohibicja w Warszawie - na razie tylko pilotaż

W miniony czwartek stołeczni radni nie zgodzili się na wprowadzenie nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Przyjęli natomiast stanowisko, które zakłada wprowadzenie pilotażowo zakazu w dwóch dzielnicach: Śródmieściu i Pradze-Północ. Ograniczenie sprzedaży miałoby obowiązywać w sklepach i na stacjach benzynowych.

W przeprowadzonych przez miasto konsultacjach społecznych ponad 80 procent warszawiaków było za wprowadzeniem nocnej prohibicji. Również badanie opinii mieszkańców - Barometr Warszawski - wskazało, że ponad 60 procent mieszkańców jest za nocnym ograniczeniem sprzedaży alkoholu.

Ile gmin w Polsce wprowadziło zakaz sprzedaży alkoholu w nocy?

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W czerwcu tego roku nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy wprowadzono w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.

