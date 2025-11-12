Wybór kancelarii prawnej zgodny z procedurami CPK

„Koszty, które spółka CPK poniosła w związku z analizą dokumentacji i przygotowaniem zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wyniosły 18 450 zł. Nazwa kancelarii to: Kancelaria Adwokacka adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska i Kancelaria Adwokacka adwokat Mariusz Godlewski. Za wybór wykonawców odpowiada spółka i jej zarząd. Pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek nie uczestniczył w żadnym etapie tego procesu, gdyż nie leży to w zakresie jego kompetencji” – stwierdzono w stanowisku pełnomocnika, przekazanym w odpowiedzi na pytanie PAP.

Lasek zapewnił też, że kancelaria prawna specjalizująca się w prawie karnym została wybrana w konkurencyjnym postępowaniu, zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółkę.

W środę portal Wirtualna Polska napisał m.in., że „Lasek nie odpowiada na pytanie, kiedy i jaką kancelarię prawną wynajęto do napisania zawiadomienia, ani jaką rolę w jej wyborze odegrał on sam”.

WP podała również, że wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak stwierdził, że nie rozmawiał z Laskiem o sprawie działki w Zabłotni. W przekazanym PAP stanowisku Lasek zauważył, że „nie miał obowiązku informować wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka o sytuacji związanej z działką w Zabłotni”.

Pełnomocnik odniósł się też do innych kwestii podejmowanych w publikacji. WP podała, że Rafał Trzaskowski i Sławomir Nitras spotykali się z przedstawicielami Dawtony w czasie, kiedy Lasek „zwlekał z powiadomieniem prokuratury o zakupie działki w okolicach planowanego CPK przez jej wiceprezesa”. Według WP doszło do tego dopiero w lipcu 2025 r., niemal 600 dni po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska.

Portal podał również, że 24 sierpnia 2024 r. w Olsztynie podczas Campusu Polska Przyszłości – imprezy zainicjowanej w 2021 r. przez Rafała Trzaskowskiego i Sławomira Nitrasa – w formie poczęstunku pojawiły się owocowe tubki produkowane przez Dawtonę. WP dodała, że Maciej Lasek brał udział w tym Campusie.

Z kolei według cytowanej przez portal rzeczniczki prasowej stołecznego urzędu miasta Moniki Beuth Rafał Trzaskowski odwiedził firmę Dawtona 4 października 2024 r. Beuth wskazała, że były to „wizyty w ramach prekampanii i kampanii wyborczej, z udziałem wielu uczestników, w tym członków rodziny Państwa Wielgomasów”.

Portal podał również, że przed wyborami prezydenckimi w 2025 r. Paweł Wielgomas i jego ojciec Andrzej wpłacili w sumie 130 tys. zł na fundusz wyborczy Trzaskowskiego.

„Kilka tygodni po ostatnim spotkaniu Rafała Trzaskowskiego z prezesem Dawtony Maciej Lasek i władze CPK składają w końcu zawiadomienie do prokuratury ws. nieprawidłowości przy zakupie działki w Zabłotni przez Piotra Wielgomasa, wiceprezesa rolnego potentata. Wtedy już nie istnieją kluczowe dla sprawy dowody: bilingi i dane o logowaniach z telefonów wszystkich osób zamieszanych w transakcję. W Polsce operatorzy mają obowiązek przechowywać je jedynie przez 12 miesięcy. Zapytaliśmy, czy Maciej Lasek miał tego świadomość, gdy dowiedział się o aferze z działką. Na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi” – napisał portal.

Procedura CPK a formalności prawne

Lasek wskazał w przekazanym PAP stanowisku, że „kalendarz wydarzeń publicznych nie ma związku z formalnymi czynnościami we wskazanej sprawie”, a „działania podejmowano etapowo po weryfikacji materiału w spółce CPK”. Stwierdził również, że nie będzie komentował korespondencji służbowej ani przepływu informacji operacyjnych wewnątrz Ministerstwa Infrastruktury.

„Czynności w sprawie były i są prowadzone w ramach właściwości CPK oraz prokuratury” – dodał Lasek.

Pełnomocnik wskazał, że dwukrotnie uczestniczył jako gość i panelista w wydarzeniu Campus Polska, zaś tematyka dyskusji panelowych „powstawała po stronie organizatora w uzgodnieniu z prelegentami lub ich przedstawicielami w trybie roboczym”, natomiast „o rzekomym sponsorowaniu Campus Polska przez firmę Dawtona (…) nie miał wiedzy”. Podkreślił, że nie rozmawiał nigdy z żadnym przedstawicielem Dawtony.

Zwrot działki w Zabłotni do Skarbu Państwa

Dwa tygodnie temu WP doniosła, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Tydzień temu resort rolnictwa podał, że zgodnie z zawartym z Piotrem Wielgomasem porozumieniem działka „powróciła do zasobów Skarbu Państwa za pierwotną cenę sprzedaży, tj. kwotę 22,76 mln zł”. Zgodnie z zapowiedzią ministra Stefana Krajewskiego wyniki kontroli prowadzonej aktualnie w KOWR mogą być znane w ciągu najbliższych 2 tygodni. (PAP)