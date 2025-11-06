Zgodnie z przyjętym dokumentem, Rada UE utrzymała propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą pośredniego celu klimatycznego na rok 2040, zakładającego redukcję netto emisji gazów cieplarnianych o 90% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Rada Unii Europejskiej: cele klimatyczne będą bardziej ambitne

Stanowisko to będzie stanowiło podstawę do dalszych negocjacji z Parlamentem Europejskim, które zadecydują o ostatecznym kształcie przepisów.

Nowelizacja wprowadza również większą elastyczność w stosowaniu przepisów oraz dwuletnią ocenę postępów w realizacji celów pośrednich, co ma zapewnić skuteczniejsze monitorowanie działań klimatycznych w poszczególnych państwach.

Tego samego dnia Rada zatwierdziła także zaktualizowany wkład ustalony na poziomie krajowym (NDC) dla Unii Europejskiej i jej członków, który zostanie przedstawiony przed szczytem klimatycznym COP30 w Brazylii. Szczyt potrwa od 10 do 21 listopada tego roku.

Europejskie prawo klimatyczne, przyjęte w 2021 roku, ustanowiło cel neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz cel redukcji emisji o co najmniej 55% do 2030 roku względem poziomu z 1990 roku. Propozycja jego nowelizacji, przedstawiona przez Komisję Europejską w lipcu 2025 roku, miała na celu dodanie nowego celu na rok 2040, co stanowi kolejny krok w dążeniu do realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Teraz Rada UE zgodziła się na zaostrzenie celów klimatycznych, wyznaczając ambitny próg 90% redukcji emisji do 2040 r. Nowelizacja ma wzmocnić skuteczność polityki klimatycznej Unii i przygotować grunt pod rozmowy z Parlamentem Europejskim.

Cele klimatyczne zaostrzone. Polska cieszy się z opóźnienia ETS2

Jak informuje polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska, podczas posiedzenia Rady UE ds. Środowiska uzgodniono nowy pośredni cel redukcji emisji na 2040 w wysokości 90 proc. na poziomie unijnym. Polska nie poparła tego celu konsekwentnie podkreślając, że w obecnych warunkach gospodarczych i geopolitycznych cel w takiej wysokości jest niemożliwy do realizacji.

- Wynegocjowaliśmy też odsunięcie w życie wejścia ETS 2, dodatkowo do końca 2025 komisja przedstawi propozycję głębokiej rewizji ETS – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Polską Agencję Prasową.

Nowe cele klimatyczne przyjęte przez Radę UE. Najważniejsze informacje:

Elementem pakietu jest także opóźnienie wejścia w życie ETS 2 o rok, tj. od 2028 r.

Decyzja w sprawie celu redukcyjnego na 2040 r. dotyczy UE jako całości - to nie oznacza, że każde państwo będzie musiało właśnie tyle redukować. Nie zostały określone cele szczegółowe dla poszczególnych państw członkowskich, w tym dla Polski.

Na wniosek Polski wprowadzano dwie silne klauzule rewizyjne - dzięki temu cel na 2040 rok może być zmieniany. Polska zagwarantowała możliwość jego dostosowania do zmieniających się warunków.

Pierwsza klauzula zobowiązuje Komisje Europejską do regularnych przeglądów postępów co dwa lata.

Druga klauzula gwarantuje, że w przypadku zwiększenia się cen energii, spadku konkurencyjności, zwiększonej negatywnej presji na społeczeństwa czy kłopotów makroekonomicznych, UE będzie mogła rewidować cel oraz obniżyć poziom ambicji.

Przemysł obronny ma być wyłączony z celów klimatycznych.

Ustalenia Rady to początek procesu, teraz będą negocjowane z Parlamentem Europejskim.

- Ustalenia w sprawie celu na 2040 to realny krok w stronę zmiany paradygmatu działania polityki klimatycznej EU. Skutecznie nakłoniliśmy partnerów z Unii do odsunięcia w czasie wejścia w życie ETS 2 oraz do wprowadzenia elastycznego celu z klauzulami rewizyjnymi. Zastępujemy sztywne cele realistycznym i pragmatycznym podejściem. Polityka klimatyczna ma służyć ludziom i być budowana w oparciu o europejskie gospodarki i europejskie technologie. Taką politykę klimatyczną wdrażamy w Polsce i na poziomie Unii – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta, cytowany przez PAP.

„To nie jest sukces. To są kolejne tysiące rodaków z nowotworami”

W nowym prawie zapisano odsunięcie wejścia w życie ETS 2 o rok, tj. od 2028 roku. Był to główny postulat Polski, która argumentowała, że zagwarantuje przewidywalność i stabilność cen ogrzewania i paliw oraz zapewni więcej czasu na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła na nisko lub bezemisyjne (które nie będą objęte systemem).

- To kolejny sukces Premiera Donalda Tuska i naszego rządu w rozmowach z Komisją Europejską. Wprowadzenie ETS2, które oznaczałoby dodatkowe koszty ogrzewania i transportu, zostało odłożone, a system teraz czeka pełna rewizja – napisała na portalu X Kancelaria Premiera RP.

- To nie jest sukces. To są kolejne tysiące rodaków z nowotworami – skomentował to jeden z internautów i umieścił mapę Europy z serwisu Airly. Widać na niej wyraźnie, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w UE.

Rzeczywiście, Polska ma jedną z najgorszych jakości powietrza w Unii Europejskiej, a wiele polskich miast regularnie przekracza dopuszczalne normy, co potwierdzają dane Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA).

ETS2 - co to jest?

Przypomnijmy, ETS2 (European Trading System 2) to nowy unijny system handlu emisjami dwutlenku węgla, który ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z sektorów takich jak transport drogowy i budownictwo. W praktyce oznacza to nałożenie opłat na sprzedawców paliw kopalnych. System ma motywować do inwestycji w bardziej ekologiczne rozwiązania i przyspieszyć transformację energetyczną w UE.