Bezpieczeństwo gospodarcze i inwestycje w energię przyszłości

Jednym z kluczowych tematów tegorocznej edycji Kongresu była energetyka. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski zapowiedział, że do 2030 roku na realizację Krajowego Planu dla Energii i Klimatu trafi nawet bilion złotych – zarówno z inwestycji publicznych, jak i prywatnych. Środki te mają zostać przeznaczone na rozwój fotowoltaiki, energii wiatrowej, jądrowej oraz modernizację sieci, co ma zapewnić Polsce stabilność energetyczną i uniezależnienie od zewnętrznych źródeł surowców.

Polskie rolnictwo i przemysł – filary bezpieczeństwa gospodarczego

Wiceminister rolnictwa Adam Nowak podkreślił, że przyszłość polskiego rolnictwa zależy od jakości produktów i skutecznych systemów ich kontroli. Z kolei podczas panelu poświęconego przemysłowi stalowemu, Mirosław Motyka, prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, ostrzegł, że Europa staje się importerem stali, którą może wytwarzać sama. Eksperci wskazywali na potrzebę spójnych regulacji i ochrony krajowego rynku przemysłowego jako fundamentu bezpieczeństwa gospodarczego.

Prawo pracy i stabilność rynku – apel o racjonalne reformy

Duże emocje wzbudziła debata o zmianach w prawie pracy i nowych kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy. Prof. Ryszard Piotrowski wskazał na niezgodność projektu z Konstytucją i ryzyko chaosu prawnego. Uczestnicy panelu – w tym Marek Kowalski, przewodniczący FPP, oraz senator Adam Szejnfeld – apelowali o jasne i wykonalne przepisy oraz powrót do pierwotnego rozwiązania zakładającego „ozusowanie” umów cywilnoprawnych, zamiast wprowadzania nieprzejrzystych regulacji.

Cyfrowa rewolucja w administracji celnej

Reforma unijnego systemu celnego była jednym z najbardziej dyskutowanych tematów. Jak podkreśliła Magdalena Rzeczkowska, Wiceprzewodnicząca FPP, stworzenie unijnego centrum danych celnych to krok w stronę cyfrowej rewolucji. Scentralizowany system ma obniżyć koszty działalności firm, usprawnić kontrole i uczynić Unię Europejską bardziej odporną na nadużycia w handlu międzynarodowym.

Zdrowie, podatki i przyszłość finansów publicznych

W panelu „Ochrona zdrowia w fazie krytycznej” eksperci przedstawili rekomendacje dotyczące stabilizacji finansowej NFZ. Główny ekonomista FPP Łukasz Kozłowski zwrócił uwagę na potrzebę trwałych źródeł finansowania Funduszu. W dyskusjach o podatkach pojawiły się też postulaty dotyczące racjonalizacji nowych danin – od podatku cukrowego po CIT dla banków. Jak zauważył Krzysztof Bosak, celem systemu podatkowego powinno być wspieranie rozwoju, a nie nadmierne sterowanie zachowaniami obywateli.

IV Kongres „Dialog o Gospodarce”, którego patronem medialnym był Dziennik Gazeta Prawna potwierdził, że tylko współpraca administracji, przedsiębiorców i ekspertów może zapewnić Polsce trwały rozwój i bezpieczeństwo gospodarcze. Dialog ponad podziałami pozostaje najskuteczniejszym narzędziem w budowaniu nowoczesnej, odpornej gospodarki.