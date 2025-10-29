Ustawą poparło wszystkich 90 głosujących senatorów. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Polska będzie mogła przyjmować skazanych przez Trybunał Haski

Zgodnie z umową zawartą z MTK w 2024 r. wykonaniu w Polsce będą mogły podlegać wyroki Trybunału wydane w stosunku do skazanych niezależnie od ich obywatelstwa, w tym niebędących obywatelami RP lub nieposiadających stałego miejsca pobytu na jej terytorium. W praktyce ma to oznaczać, że Polska - podobnie jak kilkanaście innych państw, m.in. Francja, Hiszpania, Wielka Brytania – zobowiąże się do przyjmowania osób skazanych przez MTK w celu odbycia kary w krajowym systemie penitencjarnym.

Umowa z MTK w sposób szczegółowy reguluje kwestie praktyczne związane z wykonywaniem kar orzeczonych przez Trybunał, np. stawiennictwo osoby przed MTK, działania w sytuacji ucieczki osoby skazanej, procedurę wydalenia osoby po odbyciu kary. Jednocześnie wprowadza dwupoziomowy mechanizm zgody na przejęcie skazanych, co pozwala Polsce odmówić wykonania wyroku, jeśli byłoby to sprzeczne z prawem krajowym lub zagrażałoby bezpieczeństwu państwa.

Polska wzmacnia współpracę międzynarodową w obliczu agresji Rosji

Podczas wcześniejszych obrad w Senacie Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że ustawa stanowi wyraz solidarności międzynarodowej i potwierdza, że Polska poważnie traktuje swoje zobowiązania wobec sądownictwa międzynarodowego, szczególnie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i decyzji MTK dotyczących zbrodni wojennych.

Z kolei MSZ wskazało, że w obliczu kwestionowania przez największe państwa na świecie porządku prawnego opartego na Karcie Narodów Zjednoczonych Polska – wraz z sojusznikami – będzie nadal wspierać Międzynarodowy Trybunał Karny i potwierdzać przywiązanie do zasad prawa międzynarodowego.

Międzynarodowy Trybunał Karny z siedzibą w Hadze (tzw. Trybunał Haski) jest stałym sądem międzynarodowym powołanym do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych, do których należą zbrodnia ludobójstwa, zbrodnia agresji, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Aktualnie Trybunał dąży do zawarcia umów o wykonywaniu jego wyroków z państwami z regionów geograficznych, z których mogą pochodzić potencjalni skazani. MTK, m.in. z powodu toczącej się wojny w Ukrainie, zwrócił się z propozycją zawarcia umowy dwustronnej nie tylko do Polski, ale także Łotwy, Czech i Słowacji.(PAP)