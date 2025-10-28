We wtorek, 28 października 2025 roku, przypada trzysta pierwszy dzień roku – dzień krótszy o kolejne minuty, bo słońce wstaje o 6:21, a zachodzi już o 16:17. Imieniny obchodzą dziś m.in. Anastazja, Honorat, Sabina, Szymon, Tadeusz i Wincenty – wszystkim solenizantom składamy serdeczne życzenia.

28 października 2025 r. - najważniejsze wydarzenia w Polsce

We wtorek rząd zajmie się zmianami w Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, które mają umożliwić zakup większej ilości sprzętu ratowniczego. W porządku obrad znajdzie się również projekt ustawy o Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, z którego Polska ma otrzymać około 4,65 mld euro w ramach KPO, a także projekt ustawy o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński spotka się w Gdańsku z ministrami spraw wewnętrznych państw regionu Morza Bałtyckiego, w tym z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii i Niemiec. Głównym tematem rozmów ma być bezpieczeństwo regionu w kontekście rosnących napięć w Europie Północnej.

W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie ogłoszony zostanie laureat 11. edycji Nagrody POLIN, przyznawanej osobom i instytucjom za działania na rzecz zachowania pamięci o historii polskich Żydów i budowania relacji polsko-żydowskich. W tym samym czasie w Muzeum Historii Polski odbędzie się gala wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Płocku zbierze się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orlenu, które rozpatrzy zmiany w składzie rady nadzorczej i projekty uchwał dotyczące roszczeń wobec byłych członków zarządu, w tym Daniela Obajtka. Spółka zarzuca byłym władzom m.in. wykorzystywanie środków na cele prywatne i zaniżanie cen paliw w 2023 roku.

W Warszawie odbędzie się wysłuchanie dziewięciu kandydatów ubiegających się o stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Po przesłuchaniu Kolegium IPN wybierze swojego kandydata, którego następnie powoła Sejm za zgodą Senatu.

28 października 2025 r. - najważniejsze wydarzenia na świecie

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia rozpoczyna dwudniową wizytę w Szwecji, gdzie spotka się z przewodniczącymi parlamentów państw nordyckich oraz premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem. W środę weźmie udział w sesji plenarnej Rady Nordyckiej oraz spotka się z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem.

W Luksemburgu spotkają się ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej, by ustalić limity połowów ryb w Bałtyku na przyszły rok. Polskę reprezentować będą minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz wiceminister Jacek Czerniak.

Prezydent USA Donald Trump uda się z wizytą do Japonii, gdzie spotka się z nową premier Sanae Takaichi, a następnie poleci do Korei Południowej i Chin. W Pusan wygłosi przemówienie podczas szczytu APEC, a 30 października odbędzie rozmowę z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

Czesi obchodzą dziś rocznicę powstania w 1918 roku Czechosłowacji. Z tej okazji prezydent Petr Pavel wręczy najwyższe odznaczenia państwowe, a były prezydent Vaclav Klaus wygłosi przemówienie na Placu Republiki.

Tego dnia wydarzyło się kiedyś

887 lat temu zmarł książę Bolesław III Krzywousty, a 602 lata temu uchwalono Statut warcki. W 1611 roku Kolegium Jezuickie w Poznaniu uzyskało status uniwersytetu, w 1918 roku powstała Polska Komisja Likwidacyjna, a w 1992 roku Polskę opuściły ostatnie jednostki armii rosyjskiej.