MSWiA pracuje nad nową ustawą o obywatelstwie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt zmian przepisów dotyczących obywatelstwa polskiego. Minister Kierwiński zapytany w czwartek w Tok FM, czy to jest reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył w Sejmie swój projekt ustawy zakładający wydłużenie z trzech do 10 lat minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce (na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu) wymaganego do uznania cudzoziemca za obywatela polskiego, powiedział, że jego resort takie przepisy zapowiadał znacznie wcześniej.

Kierwiński: Chcemy realnych zmian, które służą Polsce

- Pracujemy nad tym w MSWiA - powiedział minister Kierwiński. Jak zaznaczył, „chcemy realnych, prawdziwych zmian, które służą Polsce a nie populizmu, który mam wrażenie, serwują współpracownicy pana prezydenta”. Poinformował, że „w ciągu kilku najbliższych dni minister Duszczyk z minister Roguska będą przedstawiali podstawowe założenia tej ustawy”.

Wiceministrowie zaprezentują szczegóły do końca października

Sam wiceminister Maciej Duszczyk 8 października przekazał na platformie X, że pod koniec października resort MSWiA przedstawi „pełny pakiet rozwiązań dotyczących polskiego obywatelstwa”, nad którym prace trwają od kilku miesięcy. Wyjaśnił, że znajdzie się tam m.in. kwestia minimalnej długości pobytu w Polsce, także dla cudzoziemców polskiego pochodzenia; rezydencja podatkowa oraz test na obywatelstwo.

Coraz więcej cudzoziemców uzyskuje obywatelstwo polskie

Według danych MSWiA w 2024 r. 16 647 osób uzyskało polskie obywatelstwo – w tym zadecydowano o nadaniu 1 514 obywatelstw, uznaniu 14 828 osób za obywateli polskich oraz przywróceniu 305 polskich obywatelstw. Rok wcześniej – w 2023 r. – całkowita liczba uzyskanych polskich obywatelstw wyniosła 12 166. Podstawowa różnica między nadaniem obywatelstwa polskiego a uznaniem za obywatela polskiego to warunki, jakie należy spełnić w momencie składania wniosku oraz organ prowadzący postępowanie.