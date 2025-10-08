O podpisaniu ustawy przez prezydenta poinformował w środę jego rzecznik, minister w KPRP Rafał Leśkiewicz.

Ustawa obejmuje policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa, a także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Nowe zasady przydziału zakwaterowania dla służb mundurowych

Zgodnie z regulacją dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe, czyli prawo do lokalu albo równoważnik za brak lokalu, równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego zastąpione zostaną nowym rozwiązaniem w postaci prawa do zakwaterowania na wzór rozwiązań obowiązujących w Siłach Zbrojnych.

W ustawie zapisano, że funkcjonariuszom wspomnianych wyżej służb, mianowanym na okres służby przygotowawczej lub na stałe, od dnia mianowania na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia ze służby przysługuje prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełnią służbę, albo na jego uzasadnioną prośbę w innej miejscowości.

Prawo to będzie można zrealizować w formie przydziału lokalu mieszkalnego, kwatery tymczasowej, przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, a także poprzez przyznanie świadczenia mieszkaniowego. To funkcjonariusz ma mieć możliwość wybrania odpowiadającej mu formy. Z wymienionych form zakwaterowania nie będą mogli skorzystać funkcjonariusze, jeśli oni sami lub ich małżonkowie są już właścicielami lub współwłaścicielami mieszkania.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy – nowe stawki w zależności od odległości

Regulacja wprowadza również nowe formy zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby. Funkcjonariuszom wymienionych w ustawie służb będą wypłacane comiesięcznie świadczenia, których wysokość będzie uzależniona od odległości z domu do miejsca pracy: do 30 km – 140 zł; powyżej 30 km do 50 km – 180 zł; powyżej 50 km – 220 zł.

Zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę funkcjonariusz, będzie przysługiwał od dnia złożenia wniosku. Odległość ma być liczona najkrótszą drogą publiczną od granic administracyjnych miejsca zamieszkania do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby.

Projekt ustawy był wynikiem porozumienia zawartego między stroną związkową a resortem spraw wewnętrznych i administracji 6 marca 2025 r.

Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 lipca 2025 r. (PAP)