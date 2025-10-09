Trwa wyścig kilku państw o przekonanie polskiego rządu i wojskowych do wybrania właśnie ich oferty w programie "Orka". O zaletach szwedzkiej propozycji opowiada DGP Jyrki Kujansuu, prezes Saab Technologies Poland

W swojej ofercie dla Polski proponujecie okręt A26 Blekinge, który ma być specjalnie „dopasowany” do Bałtyku. Na czym polega ta adaptacja?

A26 został skonstruowany z uwzględnieniem bogatego doświadczenia zdobytego podczas budowy wcześniejszych serii szwedzkich okrętów podwodnych. Zawiera on liczne innowacje techniczne – rozwijane z myślą o określonym akwenie, tak specyficznym jak Morze Bałtyckie. Jednostka dostosowana jest do operowania w niskim zasoleniu i stosunkowo niewielkich głębokościach. Zastosowaliśmy bezkompromisowe podejście do ograniczenia pól fizycznych, w ten sposób minimalizując ryzyko wykrycia okrętu.

A26 jest również wysoce manewrowy i zdolny do położenia się na dnie morza. Co równie istotne, priorytetem uczyniliśmy problem min morskich i odporność na bliskie podwodne eksplozje. Nasze okręty przechodzą próby wytrzymałości na wybuchy podwodne nie tylko z wykorzystaniem symulacji komputerowych, ale też podczas prób w środowisku rzeczywistym.

Testujecie wybuchy pod wodą?

Saab, jako jedyny producent okrętów podwodnych na świecie, przeprowadził już kilka testów wstrząsowych na rzeczywistych jednostkach z załogą na pokładzie. Eksploatacja tego samego typu jednostki przez Polskę i Szwecję na współdzielonym akwenie stworzy duże synergie w zakresie działań operacyjnych, logistyki, szkolenia, utrzymania i wsparcia.

Szwedzki pomysł na desant komandosów

Kiedy pierwszy A26 Blekinge wejdzie do służby i jaki jest realistyczny horyzont dostaw w przypadku wyboru waszej oferty w programie „Orka”?

Zadeklarowaliśmy polskiemu Ministerstwu Obrony Narodowej, że dostarczymy okręty zgodnie z terminami określonymi w programie „Orka”. Informacja ta jest obecnie analizowana przez zamawiającego. Czujemy się bardzo pewnie wobec tych terminów i mamy bogatą historię udanych dostaw produktów dla polskich programów strategicznych. Na przykład samoloty Saab 340 AEW – pierwszy z nich dostarczyliśmy w zaledwie rok od podpisania kontraktu. To tempo dostaw, które jest niespotykane, i to właśnie praktykujemy – dotrzymujemy terminów, które deklarujemy polskiemu klientowi. Przez lata udawało nam się to z powodzeniem.

Okręt podwodny A26 charakteryzuje się systemem Multi Mission Portal. Jaki jest jego cel i funkcjonalność?

Multi Mission Portal to wszechstronny system umożliwiający rozmieszczanie i odzyskiwanie różnych ładunków – takich jak bezzałogowe pojazdy podwodne (UUV), nurkowie czy siły specjalne. Zwiększa on elastyczność i możliwości operacyjne okrętu, pozwalając na wykonywanie szerokiego zakresu misji, wykraczających poza tradycyjne zadania okrętów podwodnych. Śluza umożliwia wysłanie jednocześnie od sześciu do ośmiu operatorów, co stanowi przewagę nad typowymi śluzami, w których mieszczą się np. tylko dwie osoby, a reszta musi czekać na zewnątrz, tracąc tlen i siły. To być może najbardziej unikalna cecha konstrukcyjna A26, czyniąca z niego silną platformę rozpoznawczą w ramach sieci obronnej.

A uzbrojenie na okręcie A26?

Jesteśmy w stanie zapewnić wszystkie rodzaje uzbrojenia wymagane przez polskie Ministerstwo Obrony Narodowej w programie okrętów podwodnych „Orka”. Nie możemy mówić o tym publicznie, ponieważ informacje te są niejawne, ale spełniamy wszystkie wymagania polskiego resortu obrony i jesteśmy gotowi dostarczyć te systemy naszym polskim partnerom w wymaganym czasie i oczekiwanej jakości.

Kooperacja z polskimi firmami

Polska kupiła już od Saaba samoloty Saab 340 AEW i dostarczacie jednostki rozpoznawcze w ramach programu „Delfin”. Jakie przewagi daje połączenie ich możliwości ze sprzętem A26 nad konkurencją?

Połączenie A26 z samolotami Saab 340 AEW i jednostkami SIGINT budowanymi w ramach programu „Delfin” może stworzyć kompleksową sieć rozpoznania i obrony morskiej. To bardzo dobry przykład zdolności Saaba do dostarczania produktów i rozwiązań wspierających operacje wielodomenowe. Integracja ta może zwiększyć świadomość sytuacyjną, koordynację i zdolność reagowania, zapewniając znaczną przewagę w działaniach połączonych i strategiach obronnych.

W jaki sposób chcielibyście zaangażować polski przemysł w cykl produkcji i późniejsze utrzymanie okrętów podwodnych? Czy w ogóle są takie plany?

Saab ma długą tradycję współpracy z lokalnym przemysłem w krajach, gdzie wdrażane są nasze produkty. To jest wpisane w DNA naszej firmy. Rozumiemy, że Polska oczekuje umowy międzyrządowej z krajem, z którym zdecyduje się współpracować w programie okrętów podwodnych. Wiemy również, że Polska nie jest zainteresowana jednorazową transakcją, ale szerszą współpracą – obejmującą przemysł obronny i relacje wojskowe.

Naszą odpowiedzialnością jest włączenie polskich partnerów przemysłowych przy tak dużych programach. To nie jest pytanie „czy?”, ale „jak duża” będzie ta współpraca. Nasza oferta pakietu kooperacyjnego jest naprawdę szeroka i kompleksowa. Już współpracujemy z polskim przemysłem obronnym, w tym z sektorem morskim, a ostatnio podpisaliśmy kolejne listy intencyjne z wieloma polskimi firmami, aby poszerzyć tę współpracę w ramach programu „Orka”. W połączeniu z umową międzyrządową ze Szwecją i ofertą Saab przedstawiliśmy bardzo silną, kompleksową i wiarygodną propozycję dla polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, która jest obecnie analizowana.

Jakie wspólne projekty obronne z Polską są jeszcze pana zdaniem możliwe do realizacji?

Szwecja i Polska mają wspólne interesy bezpieczeństwa jako „Strażnicy Bałtyku”, a Saab jako partner przemysłowy jest gotów wspierać ten cel swoimi rozwiązaniami dostosowanymi do wymagających warunków działań na Morzu Bałtyckim i w ramach operacji wielodomenowych. Saab ściśle współpracuje ze szwedzkimi i polskimi władzami jako „Team Sweden” także przy dużych programach zakupowych, takich jak okręty podwodne czy systemy wczesnego ostrzegania z powietrza.

Saab 340 AEW już działa w Polsce, a potencjalnie system GlobalEye mógłby być jego rozwinięciem, wzmacniając polskie zdolności AEW&C. Istnieje również szerokie pole do rozwijania współpracy między Polską a Szwecją we wszystkich domenach operacyjnych – wspomnę tylko o cyfryzacji Bałtyku z wykorzystaniem różnych rozwiązań, np.: sensorów, radarów, systemów walki elektronicznej i innych systemów, zarówno nawodnych, jak i podwodnych, wspierających ochronę krytycznej infrastruktury morskiej na Bałtyku oraz bezpieczeństwo wschodniej flanki. Dostrzegamy duży potencjał, aby nadal dostarczać te zdolności jako strategiczny partner przemysłowy. ©℗