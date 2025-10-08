Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju, obecnie 49,4 proc. polskich firm deklaruje plany nowych przedsięwzięć za granicą w ciągu kolejnych 36 miesięcy. To, jak wskazują autorzy badania, „wyraźny wzrost” w porównaniu z poprzednią edycją. Konkretnie – o 23,6 pkt proc.

- To jest ten moment, to okienko dla polskich firm, gdy eksport przestaje już wystarczać i firmy zaczynają zastanawiać się nad trwałą obecnością na danym rynku. Czy to w formie inwestycji w biura, magazyny, centra serwisowe czy całe zakłady produkcyjne. Celem jest mocniejsze wejście Polski w globalne łańcuchy wartości – komentuje wiceprezes PFR, Mikołaj Raczyński.

Na jakie rynki polskie firmy planują ekspansję?

Jeśli chodzi o kierunki planowanych ekspansji, to przeważają kraje sąsiednie – 25 proc. firm planuje wejście na rynki państw Europy Środkowo-Wschodniej, 17,9 proc. Europy Zachodniej, a 16,1 proc. z zainteresowaniem patrzy na Ukrainę.

- Musimy koncentrować się na rynkach, które są dla nas bezpieczne, czyli tzw. nearshoring. Jednocześnie uważamy, że aby Polska mogła realizować ambicje lidera regionalnego, ta ekspansja zagraniczna musi być mocniejsza. To dla nas cel strategiczny – zaznacza Piotr Matczuk, prezes PFR.

W ocenie PFR „czarnym koniem” może być USA. Ten kierunek, łącznie z Kanadą, jako planowany do biznesowej eksploracji wskazuje 21,4 proc. badanych przedsiębiorstw.

Polskie firmy idą tam, gdzie jest duży rynek zbytu

Jakie czynniki doceniają polskie firmy planując ekspansję? Badanie PFR pokazuje, że najważniejszym kryterium jest wielkość rynku wewnętrznego (87,9 proc. wskazań). Ważne są również kwestie jakości instytucji i stabilności politycznej danego kraju (85,8 proc.), ryzyka geopolityczne (85,0 proc.) oraz perspektywy wzrostu danego rynku (85 proc.).

Wszystkie powyższe czynniki okazują się w tym roku jednak mniej istotne niż w badaniu z 2023 r. Wyraźnie wzrosło natomiast znaczenie bliskości geograficznej potencjalnego nowego rynku – w tym roku tę odpowiedź jako istotną wskazało 37,9 proc. badanych firm wobec 31,3 proc. przed dwoma laty.