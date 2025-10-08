Jak wyjaśniają statystycy, coroczna rewizja to efekt pełniejszych rocznych informacji dotyczących finansów przedsiębiorstw, handlu zagranicznego oraz rachunków sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Wyższy niż w publikacji z kwietnia 2025 r. okazał się wzrost m.in. popytu inwestycyjnego (korekta o 1,3 pkt proc.), spożycia publicznego (o 0,5 pkt proc.) i popytu krajowego (o 0,3 proc.). Ten ostatni urósł mocniej niż szacowano do tej pory, chociaż obniżono dynamikę popytu konsumpcyjnego (o 0,2 pkt proc.).
W I kwartale tego roku nasza gospodarka urosła w ujęciu rocznym o 3,2 proc., a w II kwartale o 3,4 proc. Wstępny odczyt za III kwartał poznamy w połowie listopada. ©℗
